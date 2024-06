Cucini lancia l'appello al voto: "Pd porta grande competenza e programmi innovativi"

Il sindaco di Certaldo Giacomo Cucini lancia l’appello al voto per le imminenti elezioni europee e amministrative:

"Il voto di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 è importantissimo. Lo è per il nostro territorio, lo è per l'Italia intera: cittadine e cittadini degli undici Comuni sono chiamati al voto per rinnovare le amministrazioni locali, dove ci auguriamo di vedere vincere tutti i candidati espressi dal Partito democratico, in tutti i Comuni presentiamo candidati e candidate di grande competenza, con delle squadre giovani e motivate, con programmi innovativi per lo sviluppo del nostro territorio.

E si voterà anche per rinnovare il Parlamento europeo. Due voti che richiedono pari responsabilità perché, se il sindaco è colui che incontriamo ogni giorno sotto casa nostra, l'Europa non è certo altro da noi, dai nostri territori, dai nostri bisogni. Per questo, in Europa è fondamentale fermare le forze nazionaliste e dare una forte spinta al PSI. Il Partito democratico è un partito europeista, che si presenta all'appuntamento elettorale con valori e programmi chiari.

È il partito che lotta per una sanità pubblica e universalistica, per un salario minimo adeguato, che difende la scuola pubblica e che mette al centro politiche ambientali più attente e rispettose del clima e del nostro pianeta, ovvero della vita. È importante che il PD abbia un ampio consenso e che porti con i suoi candidati eletti questi contenuti per un'Europa inclusiva, attenta ai diritti.

Un'Europa di tutte e tutti e per tutte e tutti. In questa campagna elettorale, tutte e tutti abbiamo dato il massimo, a partire dalla segretaria nazionale Elly Schlein: si è messa in gioco e ha lavorato per impostare una nuova fase politica del partito e riportarlo fra la gente, là dove deve stare. Nelle piazze, nei luoghi di lavoro, là dove le persone soffrono, stringono la cinghia, raccolgono sfide quotidiane per le loro famiglie.

Elly è il nome che dobbiamo scrivere sulla scheda delle Europee, così da dare la preferenza alla segretaria nazionale del Partito Democratico e da sostenere una guida del Pd netta e decisa sui temi fondamentali e anche nei confronti di Meloni. Elly Schlein e Giorgia Meloni, due donne leader dei due principali partiti italiani, due visioni opposte di società e di cultura, di femminismo: la presidente del Consiglio si guarda bene dal fare politiche per le donne, basta ricordare fra i tanti esempi l'inserimento dei pro vita nei consultori, con un tentativo, neppure troppo velato, di minare un diritto, quello all'aborto, e quindi l'autodeterminazione del proprio corpo.

In questi ultimi giorni, abbiamo toccato con mano il sostegno crescente e autentico per la nostra segretaria nazionale e per il Pd da lei rappresentato: è accaduto anche nell'Empolese Valdelsa.

Ecco, sabato e domenica è importante che anche il nostro territorio dia un segnale forte e coerente a un partito sulla strada giusta per tornare a essere concretamente rappresentativo della gente. E si avverte chiaramente anche scorrendo le nostre liste di candidate e candidati dove si incontrano figure di spicco del Partito democratico e della società civile, un quadro plurale nostro fondamento.

Le preferenze che si possono dare sono fino a tre con alternanza di genere. Può essere espressa preferenza per Dario Nardella, rappresentante toscano vicino al territorio, fino ad oggi sindaco Firenze e della Città Metropolitana. Si possono scegliere gli ideali forti e il grande carisma di Nicola Zingaretti o ancora si può decidere di sostenere una donna appassionata come Camilla Laureti, parlamentare europea uscente. Domani, 6 giugno, ci sarà la chiusura della campagna elettorale del PD Toscana, a Firenze, Isolotto. Sarà un altro momento fondamentale per sostenere insieme i nostri e le nostre candidate, per sostenere il nostro partito. Perché soltanto insieme possiamo andare lontano senza che nessuno resti indietro».

Fonte: Pd Empolese Valdelsa