Dal Comune all'Europa, evento con Cecilia Bassi per Europa Verde Castelfiorentino

Incontriamoci al Circolo Arci “I praticelli” di Castelfiorentino giovedì 6 giugno alle 21,15 per parlare de “I luoghi del cambiamento dal Comune all'Europa” un percorso che vede accomunate la realtà locale di Castelfiorentino e quella Europea, una visione globale della politica. Con interventi di: Cecilia Bassi, Professoressa, madre di famiglia, ecologista convinta, consigliera del comune di San Gimignano. Una forza della natura. Candidata al Parlamento Europeo.

Per la candidatura a Consigliere Comunale:

Damiano Ghiozzi, un “giovane in età avanzata” già Consigliere Comunale dei Verdi. Ideatore e promotore di iniziative ambientali fin dagli anni '80.

Stefania Giglioli, insegnante e impegnata al sostegno e alla cura degli animali.

Roberto Francalanci, Blogger e scrittore per hobby da sempre appassionato di tematiche ambientali.

Il nostro progetto politico vuole allentare l'impronta umana che appesantisce il nostro ambiente, porre in essere politiche che affrontino e superino i limiti di questo modello di sviluppo costantemente energivoro. Non abbiamo riconosciuto, in questi dieci anni di governo locale, cambiamenti significativi, improntati ad una politica capace di superare un localismo più spesso fine se stesso e lontano da una vera visione europeista. Occorre una politica della prevenzione, più vicina alle necessità delle persone e in particolare ai giovani che vivono in modo contraddittorio la non sempre facile realtà sociale di Castelfiorentino e alle difficoltà economiche si sommano le precarie condizioni ambientali del nostro territorio. Vogliamo contrastare la crisi climatica e ambientale che alimenta anche le disuguaglianze.

Mantenere pubblici i servizi di rifiuti, gas e acqua. Ripulire la nuova 429 dall'inquinamento da Keu e dire no alla realizzazione di un forno crematorio a Cambiano. Il taglio di alberi va fermato è urgente piantare più alberi e incrementare il verde pubblico. Progettare un vero restauro del centro storico. Aiutare le attività artigianali e le produzioni a chilometro zero. Nuovi regolamenti per la gestione degli orti urbani come per tutelare gatti e cani. Rinaturalizzare il fiume Elsa. Una politica locale che concretamente favorisca le energie rinnovabili, per una urbanistica ed edilizia sostenibili. Mobilità non inquinante e piste ciclabili, attività motorie ed escursioni, riordino della viabilità urbana, istallare centraline per il controllo dell'aria.

Prevenire il bullismo e i comportamenti violenti aiuti a giovani e famiglie impoverite, più sostegno all'associazionismo e al volontariato. Garantire un salario minimo di almeno nove euro l'ora per un'ecologia del lavoro e dell'impresa, della produzione e della finanza. Un nuovo regolamento referendario per una più attiva partecipazione civica, giustizia e diritti per tutte le persone. Ecologia della scuola, della cultura e della pace. Auspichiamo una nuova alleanza con la natura anche per conservare la bellezza del nostro paesaggio.

Quella di Europa Verde-Verdi è una presenza ricca di significati. La comune sensazione di dovere e poter fare il possibile per sostenere un cambiamento che affronti le avversità della nostra situazione locale in una visione globale, in sinergia con gli umani, gli animali ed un ecosistema, anche qui, purtroppo in evidente crisi.

Europa Verde-Verdi di Castelfiorentino