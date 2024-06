Due morti e 4 feriti in un incidente alle porte di Grosseto

Due morti e quattro feriti nell'impatto tra due auto e una moto questa mattina alle 8.20 sulla sp80 del Pollino, alle porte di Grosseto,all'altezza di Principina Terra. I conducenti delle due auto sono le vittime. Tra i 4 feriti, 3 ricoverati in codice rosso all'ospedale delle Scotte (due in elisoccorso e una in ambulanza), due di questi sono rimasti incastrati. Lieve il quarto ferito, finito in pronto soccorso a Grosseto. Il traffico lungo la strada è bloccato. I rilievi in carico alla polizia municipale di Grosseto.