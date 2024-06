Keu, l'Unione Inquilini presenta esposti ad Anac e prefetture

La Sezione del Valdarno Inferiore dell'Unione Inquilini di Pisa, rappresentata dall'avvocato Luca Scarselli, ha reso noto di aver presentato esposti a 4 prefetture (Pisa, Firenze, Lucca e Arezzo) e anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) per essersi vista negare, da parte del Comune di Santa Croce sull'Arno, la copia della delibera di giunta con cui la giunta stessa ha stabilito la non costituzione in parte civile sul caso Keu.

"Per verificare la correttezza dell'operato della giunta - così ricostruisce i fatti Scarselli - avevamo richiesto di visionare ed estrarre copia degli atti della delibera della giunta. In un primo momento ci hanno esibito gli atti mostrandoceli, poi quando abbiamo chiesto copia abbiamo avuto 'il dolce risveglio del segretario Comunale' che ci ha detto che era impossibile prenderne visione perché atti giudiziari e non amministrativi. Così, dopo aver scoperto che il Comune di Santa Croce sull'Arno è in possesso solo di atti del 2021 e nessuno è andato a verificare la presenza di nuovi atti in Tribunale, abbiamo segnalato il diniego alle Prefetture di Pisa, Firenze, Lucca e Arezzo e anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione".

Per l'Unione Inquilini si tratta di un nuovo capitolo della "novella dello stento", avendo già aspramente criticato la delibera di giunta in questione "per il fatto che il Comune si sia rifiutato di agire contro gli altri imputati".

"Il vero rischio è che qualcuno possa intravedere in una simile decisione un messaggio alle altre parti imputate - commenta in proposito Scarselli -, come a voler dire 'Non ce l'abbiamo con voi'. È un fatto grave perché alcuni potrebbero pensare che la giunta sia forse connivente con fenomeni di natura criminale e mafiosa. Non solo, si evidenzia che per poter decidere sulla costituzione di parte civile l'amministrazione comunale ha pure incaricato due legali di stendere un parere sulla vicenda".

Fonte: Ufficio stampa