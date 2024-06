L'appello al voto di Del Rosso: "Possiamo cambiare tutti insieme con un'alternativa valida"

Ho letto da poco un articolo di una ragazza di Capraia Fiorentina, che compie 18 anni e che ha un grande desiderio di andare a votare ed esprimere la sua scelta, per il futuro del nostro comune. Questo articolo mi ha molto commosso proprio per il messaggio, anche politico, che esprime, ovvero mettersi in gioco per un'idea di paese nuova, che parte soprattutto dai cittadini che vanno a votare.

L'amore che uso mettere quotidianamente nel lavoro lo metterei per la popolazione, non ho partiti ne colore e voglio una politica del cittadino e per il cittadino.

Mi domandano della professionalità e della eventuale difficoltà a gestire i problemi di un comune, per questo ho scelto una squadra in cui tutti lavoreremo per fare progetti in base alla conoscenza specifica, non come assessori o consiglieri, che eseguono volere di altri senza essere realmente coinvolti. Pensate un comune piccolo come il nostro che potrà avere un gruppo di persone competenti che portano avanti ognuno un proprio progetto e, tutti insieme, li sintetizziamo nel fare quotidiano.

Mi piace parlare con la gente e avere incontri con loro per capire e curare i loro problemi, non come altri che sfuggono a incontri con la popolazione.

Mi ha riempito il cuore di gioia la ragazza 18enne che stamani ha pubblicato sui giornali la propria voglia di partecipare alle elezioni, questa è la politica che voglio io e la ringrazio perchè questo mi spinge ad andare avanti con la mia idea di politica attiva, indipendentemente dalla persona che vota lei.

Mi infonde tristezza quello o quelli che di notte vanno a strappare i nostri manifesti per togliere la nostra identità di persone che vivono e amano il proprio territorio. Noi rifuggiamo dalla politica dell'odio e della violenza.

In un comune si vota la persona che ci dà fiducia e non il simbolo!

Siamo cittadini e siamo l'unica alternativa vincente, per la prima volta abbiamo possibilità di ripartire, abbiamo la possibilità di usare l'alternanza tanto utile in democrazia, che nel nostro territorio non abbiamo mai avuto.

Possiamo cambiare tutti insieme, candidati e cittadini, e per la prima volta abbiamo una alternativa valida da poter scegliere.

Sabato e domenica andiamo tutti a votare, secondo coscenza lo ripeto, ed esprimiamo da cittadini la nostra scelta per il futuro di Capraia e Limite.

Guicciardo Del Rosso, candidato sindaco Viviamo Capraia e Limite