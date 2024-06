Giovane donna scompare a Santa Croce, i candidati sospendono la campagna elettorale

"La comunità di Santa Croce sull'Arno è stata colpita da un tragico lutto. Una giovane mamma, una donna di circa 40 anni, ha perso la vita per cause naturali. Noi nel rispetto della persona venuta a mancare, del figlio e dei familiari tutti, abbiamo deciso di sospendere per 24 ore la campagna elettorale in segno di lutto e di rispetto" questo l'annuncio di Roberto Giannoni, candidato sindaco del centrodestra a Santa Croce.

Ancora Giannoni: "Per noi il rispetto della vita umana, delle persone e degli affetti viene prima di ogni cosa. Nel leggere quanto riportato dai media non possiamo non sentirci profondamente addolorati pensando al figlio e a tutti i familiari della donna, a cui vanno le nostre e più profonde condoglianze. Oggi per tutta la comunità di Santa Croce sull'Arno è un giorno triste".

Dello stesso avviso anche Mariangela Bucci, candidata sindaco del centrosinistra: "Questa mattina a Santa Croce, proprio nel palazzo in cui abito, si è spenta una giovane vita in circostanze dolorose. Si tratta di una giovane mamma, con un figlio piccolo. Sono notizie che non si vorrebbero mai ricevere. Sono colpita e addolorata e voglio rivolgere alla famiglia e a chiunque le volesse bene un pensiero di vicinanza e di cordoglio. Sono certa di incontrare la comprensione di tutta la comunità nel comunicare che per questa ragione oggi sospendiamo le attività di campagna elettorale".