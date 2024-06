A quasi 64 anni diventa madre: parto record in Versilia

A quasi sessantaquattro anni, da compiere a ottobre, Flavia Alvaro è diventata madre. È nato Sebastian all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore ed è un parto da record, perché non esiste una neomamma così anziana in Italia.

La storia è riportata da La Nazione. La signora Alvaro è andata fino a Kiev per la fecondazione in vitro per ben due volte. La prima due anni fa, ma poi perse il figlio alla quattordicesima settimana. La seconda lo scorso autunno, in una città ancora martoriata dalla guerra con la Russia.

Assistita dal ginecologo Andrea Marsili, Flavia Alvaro ha condotto la gravidanza senza problemi e il bambino è nato prematuro quasi alla trentaduesima settimana. Il piccolo Sebastian è nel reparto prematuri e appena avrà raggiunto il peso forma la mamma potrà portarlo a casa a Viareggio. Lì troverà la nonna, che di anni ne ha novantatré.