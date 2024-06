Muore donna di 40 anni a Santa Croce, ipotesi malore fatale

Una donna di quarant'anni circa è morta nelle ore della notte nella sua abitazione in centro a Santa Croce sull'Arno. Questa mattina i familiari hanno trovato purtroppo il corpo esanime in una stanza della casa e hanno allertato i carabinieri. Secondo i rilievi dei militari della compagnia di San Miniato, guidati dalla comandante Francesca Lico, l'abitazione è stata trovata in ordine e si ipotizza che la morte sia avvenuta per cause naturali. Il pm di turno ha disposto il trasferimento della salma all'istituto di medicina legale a Pisa. Non è ancora stato deciso se verrà fatto un esame autoptico o se la salma verrà restituita alla famiglia. A fare la tragica scoperta sarebbe stata la madre, allarmata dal fatto che già dalla sera prima non avesse ricevuto notizie della figlia. La vittima viveva in casa con il figlio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO