Nuovi giochi nelle aree verdi di Certaldo

In questi giorni sono stati installati nuovi giochi nelle aree verdi situate in Via Marco Polo, nel giardino adiacente alla scuola materna Bruno Ciari e in Via degli Ulivi al Fiano a Certaldo. L'intervento si è reso necessario in quanto i giochi presenti risultavano in parte danneggiati irreparabilmente e numericamente insufficienti per soddisfare le esigenze dei bambini che frequentano quotidianamente queste aree.

Il costo complessivo dell'installazione dei nuovi giochi è stato di circa 25.000 euro. Questi giochi si aggiungono a quelli recentemente collocati in Via Fiorentina, nell'area verde di fronte al cimitero della Misericordia, donati dai signori Andrea Migliorini e Elisa Scarscelli.

Negli ultimi anni, a Certaldo sono stati fatti significativi investimenti per la riqualificazione delle aree ludiche e la creazione di nuove strutture. Da questi sforzi è nato il "Parco Libera tutti" nella zona di Canonica, uno spazio inclusivo utilizzato non solo per il divertimento dei bambini, ma anche per iniziative benefiche e relazionali.

L'assessora all'istruzione ha sottolineato che l'attività ludica è fondamentale per la crescita di un bambino e che il gioco non è un semplice passatempo, ma una vera e propria attività di apprendimento. Ha inoltre evidenziato l'importanza del contributo significativo dei privati nel miglioramento dei parchi gioco, indicando che spesso sono i cittadini stessi a prendere iniziative per arricchire e migliorare le strutture presenti tramite donazioni liberali tese al rispetto dell'ambiente.

Questi nuovi interventi mirano a garantire spazi sicuri e attrezzati per il gioco e lo sviluppo dei bambini, promuovendo al contempo la partecipazione attiva della comunità nel mantenimento e miglioramento delle aree pubbliche. Con l'attivazione del nuovo sportello presso la Misericordia, il Comune di Certaldo compie un ulteriore passo avanti verso la digitalizzazione e l'inclusione digitale dei propri cittadini, consolidando il proprio impegno nel rendere accessibili a tutti le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa