Pavese (cdx) chiude la campagna elettorale con un panino con la porchetta a Montelupo

Domani, giovedì 6 giugno, la lista Monteluponelcuore chiuderà la propria campagna elettorale davanti al comitato di corso Garibaldi 51, offrendo un bel panino con la porchetta a tutti gli intervenuti, dalle 18,30 in poi.

“Anche dieci anni fa, quando il progetto civico-politico Monteluponelcuore fece il suo debutto chiudemmo la nostra campagna elettorale allo stesso modo - spiega il candidato a sindaco Federico Pavese - un modo per ringraziare tutti i cittadini che ci hanno ascoltato in questi mesi, un modo anche per ravvivare il centro storico”.

Quindi appuntamento domani, la cittadinanza, tutta, è invitata a partecipare.