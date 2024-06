Pontedera a Sinistra: "Distanti dalle altre proposte di programma"

Pontedera a Sinistra, nasce come esperienza politica nuova, non come sommatoria di sigle ma da un percorso di confronto su temi e contenuti legati al futuro e alle prospettive amministrative per il comune di Pontedera. Restano immutate le specificità di ogni singola componente, sia essa di partito che civica.

Unirsi sui temi è stato più facile di quanto si possa immaginare avendo una condivisione di valori di base immediatamente riconoscibili e che indicano anche sia distanza dalle altre proposte di programma sia le modalità di relazione in questa campagna elettorale.

Il nostro programma è ampio e declina molti temi ma riteniamo sia necessario ribadire alcuni per indicare qual’è il nostro approccio alla politica per il territorio.

Antifascismo è il primo concetto di base che decliniamo senza tentennamenti, sul quale non ci sono sconti e che difendiamo anche attraverso la difesa della Costituzione contro l’autonomia differenziata e il presidenzialismo.

Contrasto al lavoro precario e lavoro povero attraverso l’istituzione di un assessorato o delega dedicati che garantiscano il rapporto costante con i lavoratori, con i sindacati e con tutto il mondo del lavoro compreso quello imprenditoriale.

Contrasto senza condizioni all’ingresso dei comitati pro-vita nei consultori pubblici. La difesa del diritto all’interruzione di gravidanza non può essere messo in discussione così come l’estensione dei diritti di cittadinanza per le adozioni dei bambini da parte di famiglie arcobaleno e per tutti diritti legati all’espressione della propria sessualità come richiesto dal mondo lgbtq+.

Diritti ambientali per come declinati persino nell’art 9 della Costituzione nella sua modifica del 2022 “La Costituzione tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”, su cui insistiamo in particolare modo per quanto attiene uno sviluppo armonico del territorio, contro l’ampliamento delle discariche e contro il consumo di suolo indiscriminato.

La Pace e la contrarietà alle economie di guerra indicando l’impossibilità di recepire nei piani del comune nuovi insediamenti militari come il paventato autodromo alla tenuta Isabella e l’ipotesi di un poligono di tiro. Nessuna base ne qui ne altrove.

Il confronto democratico è poi un tema che abbiamo a cuore e che ci ha trovato disposti a incontrare le altre proposte politiche presenti nella competizione in qualsiasi occasione si sia presentata. Ognuno fa legittimamente le proprie scelte ma crediamo che il confronto, anche aspro e su posizioni anche molto distanti possa aiutare il cittadino ad orientarsi nella scelta migliore. Purtroppo non abbiamo avuto possibilità di confrontarci con il candidato del centro sinistra che ha scelto di non presentarsi in nessuna occasione, lo faremo dai banchi del consiglio comunale.

Fonte: Pontedera a Sinistra