Ruba collanina d'oro in centro, arrestato

Un 22enne è stato arrestato per furto in piazza dell'Olio a Firenze. Il giovane, di origini marocchine, aveva rapinato una turista statunitense per le vie del centro nella serata di martedì 4 giugno. La donna sarebbe stata avvicinata dal ladro che con un gesto repentino le avrebbe strappato dal collo una collanina d’oro, del valore di circa un migliaio di euro.

La vittima però non si sarebbe data per vinta e si sarebbe subito messa all’inseguimento del fuggiasco, fermato poco dopo anche grazie all’aiuto di alcuni passanti. La polizia è intervenuta e lo ha bloccato ma non c'era traccia della collanina, verosimilmente gettata via in corsa. Il 22enne è stato arrestato e comparirà davanti al Giudice per la convalida della misura precautelare.





