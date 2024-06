Le politiche per il commercio in centro di Mantellassi: "Parcheggio sotterraneo e potenziare la ristorazione"

"Il sistema del commercio locale costituisce da sempre una parte fondamentale della vita urbana, in quanto attività economica ma anche e soprattutto come pratica collettiva di aggregazione sociale che contribuisce in modo significativo a definire l'immagine, la vitalità e l'attrattività dei luoghi" dichiara Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra per Empoli.

Mantellassi, dopo aver visitato i commercianti del centro storico, ricorda alcuni passaggi del programma presentato a dicembre: "Il centro deve continuare ad essere vivo e vivace. Le politiche per il commercio di questi anni devono essere proseguite, in costante collaborazione con l’associazione del Centro Storico e le associazioni di categoria. L’amministrazione continuerà a sostenere convintamente eventi come Empoli città del natale, che rende il centro della città fortemente attrattivo in alcuni mesi dell’anno. Dovremo sostenere anche altre iniziative e proposte nuove che verranno dal mondo del commercio, in un rapporto di sana e stretta collaborazione con l’amministrazione comunale. Lavoreremo affinché il settore della ristorazione sia potenziato nel centro cittadino, poiché l’aumento delle presenze richiede una maggiore offerta e questo determina anche vivacità dei luoghi. Per migliorare la vita in centro è necessario lavorare ancora sul decoro urbano. In questa direzione va l’idea della riqualificazione dei vicoli del centro a partire dal vicolo di Santo Stefano, dal vicolo della Gendarmeria e dal vicolo di Sant’Agostino. Anche la sosta è un aspetto che si lega al successo commerciale di una città, per questo vogliamo realizzare un parcheggio sotterraneo tramite lo strumento del Project Financing per aumentare di almeno 150 posti la sosta in centro".

Il candidato ricorda anche gli interventi necessari per salvaguardare le attività commerciali di frazione: "Bisogna renderle sempre più presidio di servizi per il cittadino. Dovremo avviare un progetto per farle diventare, su libera adesione, anche punti per il rilascio dello spid, prenotazioni Cup e accesso ad altri servizi. Per incentivare lo sviluppo di tale attività di servizio come “empori polifunzionali” il Comune potrebbe contribuire attraverso meccanismi di incentivo fiscale su imposte di competenza comunale. Sia nel centro storico che nelle frazioni i negozi potrebbero diventare una rete diffusa di informazione turistica e culturale e favorendo la presenza di immagini e prodotti che si legano alla storia del territorio. Per quanto riguarda il commercio su area pubblica sarà necessario procedere a un'analisi di spazi e condizioni con l'obiettivo di ottenere una riqualificazione complessiva del mercato settimanale e dei mercati rionali".

Fonte: Ufficio stampa