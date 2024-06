Appello al voto della lista Viviamo: "Astensionisti, un cambiamento è possibile"

Molte persone e articoli parlano adesso del terzo mandato, un processo politico che non avvicina la gente alle istituzioni. Vari illustri commentatori evidenziano molte negatività, partendo dal fatto che pochi terzi mandati sono avvenuti e che in pochi comuni è stato scelto. Anche nell''Empolese,pochi comuni hanno optato per il terzo mandato.

Questo però è accaduto da noi a Capraia e Limite.

L'impressione in questo caso che ha il cittadino è di essere soggetto passivo della politica, un modo di fare politica appunto lontano dal territorio. Sembra che non ci sia una classe dirigente giovane pronta o considerata pronta per un fisiologico rinnovamento.

Mi dispiace per questa situazione, perché la politica che rappresento è diametralmente opposta. Se da un lato questa situazione mi avvantaggia, dall'altro mi costringe a rispondere ai dubbi che molte persone hanno verso la politica, non ultimo quello delle quote rosa. Abbiamo sentito spesso parlare di donne, valori e femminilità, ma quando si tratta di decidere, nel nostro comune avanzano sempre e solo uomini. Esistevano personalità femminili, anche con incarichi importanti, che però sono state accantonate al momento della decisione.

Scrivo questa riflessione nel giorno che la nostra lista, Viviamo Guicciardo Sindaco, dedica agli astensionisti. Loro rappresentano una politica che vi tiene sul divano , mentre noi vogliamo creare in voi la voglia di alzarvi e venire a votarci. Un cambiamento è possibile, soprattutto per il vostro futuro e per i vostri valori. Dopo la vittoria, tutti dovremo rimboccarci le maniche e lavorare per un Comune migliore. Noi siamo pronti: fateci partire.

Guicciardo Del Rosso, candidato sindaco Viviamo Capraia e Limite