Appello al voto di Mantellassi: "Empoli verso il futuro, per una nuova storia empolese"

Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra per Empoli lancia l’appello al voto per le elezioni amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno: «Abbiamo iniziato la campagna elettorale il 13 dicembre scorso, con la presentazione della mia candidatura a sindaco di Empoli. Siamo partiti da Ponte a Elsa, da casa mia. Abbiamo visitato tutte le frazioni e anche le più piccole località di Empoli, sempre in ascolto dei cittadini, e grazie ai suggerimenti e anche critiche raccolte, abbiamo scritto insieme il nostro programma elettorale. La nostra proposta è credibile e proietta Empoli verso il futuro, preservando le sue tradizioni e curando le trasformazioni che in questi anni l'hanno caratterizzata. Pensiamo a una città più veloce, più attrattiva, più vicina, più viva, più produttiva, più verde, più sportiva, più giusta e più bella. Fra le nostre proposte principali abbiamo inserito tre nuove piste ciclabili, il completamento della bretella Aldo Moro da Carraia a Ponzano, un nuovo parco urbano di due ettari e mezzo, la rigenerazione di piazza Don Minzoni e piazza Matteotti, l‘abbattimento del muro del parco Mariambini, per renderlo più aperto e togliere alcune zone d’ombra, lotta all’abbandono dei rifiuti, molte manutenzioni straordinarie e maggiore attenzione al decoro. Tutto questo tenendo insieme anche il sociale con una nuova casa di comunità a Pontorme, la costruzione di nuovi alloggi popolari, attenzione per il caro affitti e un rafforzamento dei servizi alla persona, perché a Empoli non si lascia indietro nessuno,Per tutto questo chiedo di votare le liste e i candidati che mi sostengono. In questo modo potremo scrivere insieme una nuova storia empolese».

Fonte: Ufficio Stampa