Chiusura di campagna elettorale per Pavese: "Serietà e autorevolezza per la nostra comunità"

Evento di fine campagna elettorale molto partecipato nel centro storico montelupino per la lista di Monteluponelcuore, a sostegno della candidatura a sindaco di Federico Pavese.

“Abbiamo scelto, come al solito, di stare in piazza, tra la gente - spiega Pavese - organizzando una bella merenda a base di pane e porchetta. Merenda che abbiamo distribuito ai nostri elettori e simpatizzanti che sono intervenuti. Ma anche ai commercianti, ai passanti, ai ragazzi che passavano in bicicletta e anche agli avversari dirimpettai del comitato di Simone Londi!”

Un finale di campagna elettorale all’insegna del contatto umano, elemento caratterizzante di tutto il periodo appena passato: “La comunità è il cuore è il nostro slogan - commenta Pavese - e in questi mesi abbiamo incontrato tanti attori importanti della nostra comunità, a partire dalle tante associazioni presenti sul nostro territorio. Tutte meritevoli, in quanto portatrici di benefici alla nostra cittadinanza, di maggiori attenzioni”.

Da non scordare la massiccia presenza presenza istituzionale di supporto a Pavese e alla sua squadra: “I consiglieri regionali Torselli, candidato al parlamento europeo, Tozzi, Capecchi e Petrucci, quest’ultimo in visita al cantiere della casa di comunità, sono passati da Montelupo, garantendo un raccordo importante con l’ente regionale - argomenta Pavese - per non parlare poi della presenza di Giovanni Donzelli, caro amico e braccio destro di Giorgia Meloni, fautore della visita del ministro Sangiuliano a Montelupo, e di Andrea Crippa, vicesegretario federale della Lega, importante trait d’union con il ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini, per la questione ponte e sottopasso tra Montelupo e Capraia. Poi, la sottosegretario alle attività produttive e al Made in Italy Fausta Bergamotto, in visita alle aziende locali, l’on. Francesco Michelotti, già assessore a Siena, molto concreto sui temi della sicurezza. Infine Alessandro Amorese, capogruppo FdI in commissione cultura alla Camera che ha garantito, anche visitando, creando sinergie, il centro ceramico sperimentale e l’archivio industriale Bitossi, un raccordo importante con Gennaro Sangiuliano e il MIC per il progetto Uffizi diffusi nella nostra bella villa medicea dell’Ambrogiana”.

Insomma, la squadra di Pavese si candida da con serietà e autorevolezza a governare Montelupo, in nome di una democrazia dell’alternanza, purtroppo sconosciuta da queste parti.

Fonte: Ufficio Stampa