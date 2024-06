Dopo gli anni nel centrodestra, Nencini appoggia Campatelli candidato sindaco a Certaldo

Un endorsement inatteso, a un giorno di distanza dal voto per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale a Certaldo. Emmanuele Nencini è il vice presidente del Consiglio comunale uscente, nonché presidente della seconda commissione in Unione dei Comuni. Eletto con la Lega a Certaldo nel 2019, dopo due anni lascia il Carroccio ed entra nel Misto. Rimane a contatto con il centrodestra all'interno della cornice di Toscana Domani della consigliera regionale Elisa Tozzi, con botta e risposta per la partecipazione a una riunione di Forza Italia.

Nencini adesso, in scadenza di mandato, passa dall'altra parte della barricata appoggiando il candidato sindaco di centrosinistra, Giovanni Campatelli. "Lo ritengo una scelta civica. In questi anni di attività politica ho capito che sono le persone che fanno la differenza. In modo obiettivo e senza nessuna influenza esterna o partitica ritengo Giovanni Campatelli la persona giusta per condurre Certaldo nei prossimi cinque anni, dando sicuramente, con le sue idee e i suoi progetti, una marcia in più a Certaldo e a tutta la sua comunità".