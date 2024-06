Fi-Pi-Li, incidente in zona Ponsacco: auto ribaltata e chilometri di coda

Incidente in Fi-Pi-Li, oggi pomeriggio al km 57 tra la diramazione per Pisa e Ponsacco, in direzione Firenze. Due auto si sarebbero scontrate e uno dei mezzi si sarebbe ribaltato. In seguito al sinistro stradale, sono stati chiusi tratti tra Lavoria e la diramazione per Pisa e tra Cascina e Navacchio, con conseguenti code di qualche chilometro tra Lavoria e Pontedera Ovest-Ponsacco e tra Cascina e la diramazione per Pisa. Registrate anche lunghe code in direzione mare per curiosi, tra Pontedera Ovest-Ponsacco e la diramazione per Pisa.

Non sono ancora note le condizioni delle persone all’interno delle due auto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO