I Liederisti di Fiesole in concerco a Vinci

Concerto dei LIEDERISTI DI FIESOLE al Mulino del Ronzone a Vinci con due protagonisti rodigini.

Nella splendida cornice del Mulino del Ronzone a Vinci (FI), dopo il successo del secondo ap-puntamento con il Nugara Jazz Trio, continua, domenica 9 giugno alle 18, la rassegna di mu-sica e arte MULINO D’ARTE con la presenza della straordinaria ensemble -I Liederisti di Fie-sole-

Direttamente dal corso di perfezionamento del Maestro Erik Battaglia della Scuola di Musica di Fiesole, I Liederisti presenteranno “Canzoniere Italiano - Lieder e Rispetti, Nostalgia per l’Italia”, con musiche di Hugo Wolf e Ermanno Wolf-Ferrari.

Anche due musicisti rodigini, Alberto Piva e Milena Dolcetto, tra i protagonisti di questo appuntamento.

Alberto Piva, pianista, diplomato a Rovigo al Conservatorio Francesco Venezze, co-fonda-tore insieme a Mario Costanzi del Centro di Produzione Musicale - Mulino del Ronzone - si-tuato sui terreni che fino alla metà del 1800 sono appartenuti alla famiglia di Leonardo da Vinci, il genio fiorentino del Rinascimento, che proprio qui nacque 500 anni fa.

Milena Dolcetto, pianista, diplomata a Rovigo al Conservatorio Francesco Venezze con il massimo dei voti in musica vocale da camera, appassionata studiosa ed esecutrice di Lieder con all’attivo numerose pubblicazioni. Tra le master di perfezionamento della prestigiosa scuola di musica di Fiesole, Milena Dolcetto e la cantante Judith Duerr sono state selezionate tra i migliori gruppi cameristici dell'anno.

Ed è sicuramente il Mulino del Ronzone il luogo più fortunato dove poter eseguire Lieder dal Canzoniere italiano di Hugo Wolf e i Rispetti di Ermanno Wolf – Ferrari. Non importa se l'Italia raccontata sia vissuta o immaginata: una nostalgia dolce e cullante come le linee sinuose delle colline toscane, come il fresco spumeggiare del tempo che scorre nell'acqua del ru-scello del mulino. Saranno narrate delle piccole storie meravigliose che, dalla tradizione po-polare, arrivano a noi grazie a due compositori di straordinaria sensibilità che hanno saputo suggellare in miniatura la Vita con umana introspezione estetica e musicale: monologhi e dia-loghi, tragedie, serenate, ironia, allegria e delusione, speranza e passione. Un microcosmo dell'anima che perpetua il mondo antico dell'Amore che rimane in realtà immutato nel tempo.

I Liederisti di Fiesole sono: Judith Duerr e Chiara Pederzani, soprano Valerio Ilardo, tenore Francesca Formenti, Milena Dolcetto e Davide Totaro al pianoforte

Maestro del corso di perfezionamento Erik Battaglia

Voce narrante: Davide Bardi

Il concerto, prodotto dall’Associazione Suonamidite APS, con la collaborazione del Centro Espositivo Internazionale Leo Lev, MusicArte – Ass. Cultura e Musica “G. Rospigliosi”, Ars Spoletium e Blog della Musica è parte della Rassegna “Mulino d'Arte” organizzata dal Mulino del Ronzone Recording Studio e patrocinata dal Comune di Vinci. Il cartellone prevede eventi culturali che spaziano dalla musica, al teatro, alla pittura e all'illustrazione

Il docente

Erik Battaglia è professore di Musica Vocale da Camera (Lied e Oratorio) dal 1993, e dal 2000 ricopre questa cattedra al Conservatorio “G. Verdi” di Torino dove è altresì responsabile, con Claudio Voghera, del Concerto per il Giorno della Memoria dal 2016 a oggi. In veste di do-cente continua l’opera di divulgazione del Lied tedesco in Italia iniziata da suo padre, il bari-tono e didatta Elio Battaglia. Ha insegnato per oltre 15 anni all’Accademia Hugo Wolf di Ac-quasparta, e dal 1998 ha tenuto, tra gli altri, seminari monografici dedicati al Lied tedesco presso il Teatro Filarmonico di Verona, masterclass dedicate al Lied su poesie di Goethe e sulla Musica Vocale da camera italiana dell’8-900 al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, il corso di duo liederistico presso l’Accademia di Musica di Pinerolo, e decine di altri corsi e conferenze (tra cui Roma, Accademia di Santa Cecilia). Ha insegnato alla Akademie der Kün-ste di Berlino nel corso del Liedforum 2012, ed è stato più volte docente ospite all’Accademia di Vilnius. Ha tenuto corsi su Hugo Wolf all’Accademia di Musica di Hamburg e dal 2013 è do-cente di repertorio wolfiano presso la Deutsche Liedakademie di Trossingen. È stato giurato al Concorso Internazionale di Lieder Paula Salomon-Lindberg di Berlino e per due anni presi-dente di giuria al Concorso Elsa Respighi di Verona.

Il concerto dei Liederisti di Fiesole è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria ai nu-meri: 3337729917 e 3899258066 (anche tramite Whatsapp).

Il prossimo appuntamento è previsto per il 22 Giugno con il Gruppo Polifonico Madrigalisti Senesi che presenteranno “A lieta vita amor ci invita – Cantare d'amore nel Rinascimento”

