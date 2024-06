Il derby del tutto o niente: domani finalissima per la timenet a Castelfiorenino

Tutto o niente. La posta in palio per il gran match che domani, sabato 8 giugno, si giocherà alle ore 18.00 sul parquet della Palestra Enriques di Castelfiorentino è il pass per il Campionato Nazionale di Serie B2. Le ragazze della Timenet Empoli Pallavolo, dopo la meritatissima vittoria 3-2 conquistata sul campo amico del PalAramini due settimane fa contro Mc Donald’s Porcari, arriveranno determinate più che mai e sostenute dai loro supporters per espugnare il fortino castellano della Cip-Ghizzani. Dal canto loro le padrone di casa, già capolista della regular season nello stesso girone B di serie C delle empolesi, sono uscite a loro volta vincitrici 1-3 dallo scontro in trasferta sempre contro le lucchesi, oramai fuori dai giochi per la promozione in categoria superiore.

Il derby di domani si preannuncia particolarmente sentito da entrambi i team sportivi e le tifoserie dal momento che, in base al regolamento della FIPAV, a strappare il biglietto per la Serie B2 sarà la squadra vincitrice del match poiché ambedue le formazioni hanno una vittoria al loro attivo nel minigirone. Le giallonere non hanno sprecato tempo e hanno dedicato questi preziosi giorni ad una preparazione mirata sotto la guida di coach Marco Dani, decise a non farsi sfuggire l’occasione della più bella rivincita contro le rivali biancorosse. Invitiamo tutti i nostri tifosi ad assistere all’ultima partita di questa stagione sportiva e a sostenere con la loro passione le nostre ragazze in questa finalissima!

Fonte: Ufficio Stampa