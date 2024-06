Il giugno di Santa Maria a Monte si anima: eventi anche a Montecalvoli

Con l’inizio di giugno, il Comune di Santa Maria a Monte lancia il cartellone estivo di iniziative “R…estate a Santa Maria a Monte!”, che da quest’anno, oltre ai già collaudati Venerdì in Rocca, si sdoppia nei Sabati del villaggio, proponendo un’offerta più ricca e variegata, tramite eventi culturali finalizzati a colorare le serate estive dei suoi centri storici.

Ogni venerdì sera dal 7 giugno al 26 luglio, a partire dalle ore 21.30, sarà il suggestivo scenario dell’Area Archeologica La Rocca di Santa Maria a Monte ad ospitare la programmazione estiva. Sono previsti spettacoli teatrali (Cabaret popolare presentato il 7 giugno dal Teatro Popolare di Treggiaia, mentre il 19 giugno sarà la volta dello spettacolo Perché il fuoco non muore, messo in scena dai No, Grazie!); visite guidate alla città sotterranea (14 giugno); conferenze sulla scienza (Il Solstizio d’Estate e la misurazione della circonferenza della terra, tematica trattata nella serata del 21 giugno, curata dal Dott. Renato Colombai) e sul rapporto natura/musica (presentata d Tiziano Franceschi il 28 giugno); serate musicali (una rassegna canora dedicata al revival anni 60-70-80 il 5 luglio; il 12 luglio protagonista sarà un viaggio nella lirica, con il tenore Massimo Gentili), fino ad arrivare alle Notti dell’Archeologia, abbinate all’osservazione delle stelle in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Tavolaia (26 luglio).

Il ciclo dei Sabati del villaggio, dal 15 giugno al 27 luglio sempre alle ore 21.30, vedrà invece, novità assoluta, il coinvolgimento di Montecalvoli, centro storico di origine medievale assolutamente da valorizzare. Presso la Piazza del Comune di Montecalvoli, è prevista anche in questo caso una conferenza (il 15 giugno, incentrata sulle importanti novità della presenza di Leonardo da Vinci nel Valdarno Inferiore, con Le impronte del Genio fra Santa Maria a Monte e Montecalvoli, a cura del Dott. Renato Colombai); la presentazioni del libro Il bambino che sapeva volare di Carla Falchetti in programma il 29 giugno; una serata dedicata alla poesia a braccio, in compagnia del poeta estemporaneo Emilio Meliani il 6 luglio, fino alla visita alla città sotterranea di Montecalvoli, prevista il 20 luglio. Santa Maria a Monte ritornerà protagonista il 22 giugno, con un’ulteriore visita ai cunicoli sotterranei; il 13 luglio, con l’osservazione delle stelle e dei pianeti dedicata ai più piccoli, ed infine il 27 luglio, quando ci saranno degustazione ed aperitivo presso l’Area Archeologica.

Ciascuna delle serate sarà ad ingresso libero e gratuito, tranne quelle dedicate alla visita dei sotterranei (14 e 22 giugno, 20 luglio), per partecipare alla quale servirà la prenotazione.

Per info e prenotazioni 3333495168; musei@comune.santamariaamonte.pi.it

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte