Musica, teatro e danza al Parco di Pratolino

La nuova edizione di “Un Parco di Musica ed altre storie”, promossa dalla Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool, conferma, per il terzo anno, un importante programma di eventi con 16 eventi tra musica ma anche teatro, danza, performance e letture. La bellezza del luogo, la sua natura, la sua storia, lo rendono uno spazio particolarmente adatto ad ospitare eventi di spettacolo dal vivo e di cultura sulla base di una proposta sostenibile e commisurata allo spazio, con l’ambizione di divenire continuativa nel tempo per renderla una stabile opportunità.

Tanti i soggetti che hanno aderito al progetto anche per questo 2024: oltre al coordinamento, curato da Music Pool, avremo proposte presentate e realizzate da Fondazione Orchestra della Toscana, Associazione Culturale Florence Dance Festival/Florence Dance Center, Orchestra da Camera Fiorentina, Associazione Culturale La Nottola di Minerva, Arca Azzurra Teatro, Compagnia degli Istanti/Simona Bucci, La Chute APS e Pupi di Stac.

Il risultato è un cartellone di primissimo piano con tanti protagonisti che accompagnerà i fine settimana di questa estate, dal jazz di Enrico Pieranunzi, ai programmi di classica diretti Diego Ceretta (con ORT) e Giuseppe Lanzetta (con OCF) alla danza di Kinesis e di Florence Dance Festival oltre che della Compagnia degli Istanti, alla canzone d’autore di Joe Barbieri, al rock di Robyn Hitchcock e di Massimiliano Larocca, alle letture sceniche da Marcovaldo (ricordando ancora Italo Calvino) agli incontri di sui temi letterari ed ambientali curati da La Nottola di Minerva e agli spettacoli dedicati ai più piccoli organizzati dalla compagnia Pupi di Stac.

Gli spettacoli sono programmati per le 18,30, preceduti da visite guidate alla scoperta delle bellezze del Parco, e seguite dalla possibilità di un aperitivo ed una cena nel parco.

Si inizia sabato 8 giugno alle ore 18:00 con l’Orchestra della Toscana in concerto per la rassegna Ville e Giardini incantati: guidata dal direttore Diego Ceretta, l’Orchestra delizierà il pubblico con le musiche di Schubert, Prokof’ev e Mendelssohn. Domenica 9 giugno alle ore 18:30 il Florence Dance Festival, con la direzione artistica di Keith Ferrone e Marga Nativo, presenta Summer Dance, con le scuole di danza del territorio e la Kinesis Dance Contemporary Dance Company diretta da Angelo Egarese.

Torna protagonista la musica sabato 15 giugno con il concerto di Enrico Pieranunzi in trio con Enzo Pietropaoli e Francesco Petreni. Il concerto, “Suite For Siena”, fu a suo tempo prodotto da Siena Jazz e dal fondatore Franco Caroni recentemente scomparso e quindi anche un'occasione per ricordarlo insieme ad uno dei più acclamati pianisti e compositori jazz internazionali della scena contemporanea. Domenica 16 giugno secondo appuntamento con il Florence Dance Festival con “Danzando nel Parco Mediceo”, selezione di coreografie dedicate alle nuove generazioni a cura dei maestri del Florence Dance Center, con la direzione artistica di Marga Nativo.

L’Orchestra da Camera Fiorentina presenta sabato 22 giugno La Rosa dei Venti, quartetto di clarinetti con Gregorio Del Vecchio, Matilde Michielin, Adele Ceccanti e Valentina Carli che propongono un omaggio alle musiche di animazione. Domenica 23 giugno spettacolo dedicato alle famiglie con i burattini della compagnia Pupi di Stac che porta in scena Il Drago dalle Sette Teste di Enrico Spinelli, tratto dalle storie popolari toscane, con la regia di Giulio Casa. Torna poi, sabato 29 giugno, l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta con “Musica dal Grande Schermo”: una cavalcata attraverso le musiche di Nicola Piovani, Ennio Morricone e Nino Rota. Presenti Fernando Díaz al pianoforte e Marcello Nesi alla tromba. Domenica 30 giugno l’Associazione La Chute presenta Massimiliano Larocca con il suo ultimo disco Dàimon in concerto. Accompagnato dalla Chute Orchestra, con sonorità che attingono dal dark blues alla canzone d’autore, Larocca racconta un viaggio al termine della notte dell’anima.

Nell’ambito della VIII edizione della rassegna Felicità Metropolitane, sabato 6 luglio l’Associazione Nottola di Minerva presenta In cammino con Matilde. Canossa e gli altri luoghi della donna che sconfisse l’imperatore con l’autore Paolo Ciampi, con voce e musica dal vivo a cura di Letizia Fuochi. Domenica 7 luglio Music Pool presenta Vulìo – omaggio alla musica napoletana con Joe Barbieri in trio acustico: il cantautore napoletano presenta un personale ed appassionato viaggio attraverso le intramontabili perle della canzone napoletana.

Ancora in concerto La Chute sabato 13 luglio con il cantautore Robyn Hitchcock. Con una carriera che dura da sessant'anni, Robyn Hitchcock rimane un'artista davvero unico nel suo genere: rock'n'roll surrealista, trovatore acustico, poeta, pittore e scrittore. Prosegue l’Orchestra da Camera Fiorentina domenica 14 luglio con “Notte a Broadway”, omaggio alle colonne sonore dei grandi musical come il Fantasma dell'Opera, Les Miserables, La La Land, Grease, Mamma mia, con la direzione di Giuseppe Lanzetta.

Dopo lo spazio per il cartellone di Musart festival, riprende la programmazione sabato 31 agosto con la Compagnia degli Istanti che presenta A/way Home, con la coreografia di Carlos Aller, danzatori Carlos Aller e Cecilia Bartolini: due personaggi mostrano uguale determinazione, incarnando la fragilità e la resistenza contro le ingiustizie della società. Domenica 1 settembre tornano i burattini con il secondo appuntamento con la compagnia Pupi di Stac, che mette in scena un grande classico come Il Gatto con gli stivali da Perrault Grimm, con il testo di Enrico Spinelli e la regia di Pietro Venè. Sabato 7 settembre la Compagnia Arca Azzurra presenta Marcovaldo, lettura scenica con Giuliana Colzi, Andrea Costagli e Dimitri Frosali con Emiliano Benassai alla fisarmonica. Seguendo le avventure di Marcovaldo, magazziniere sfaccendato dallo sguardo poetico e ingenuo, si attraversano le stagioni dentro una città italiana non meglio identificata alle soglie della modernità.

A chiudere la rassegna, doppio appuntamento con La Nottola di Minerva: domenica 8 settembre si terrà l’incontro “Alberi e ben-essere: dal bosco al giardino” con Sergio Luzi, Raoul Fiordiponti, lo scrittore Mauro Batisti, e con la partecipazione straordinaria del mimo Luigi Grey Benassai. E domenica 15 settembre il tema sarà “Piante e paesaggi nella canzone d'autore”, impreziosito dalla performance della cantante e musicista fiorentina di Letizia Fuochi.

Nel periodo indicato si terranno visite guidate gratuite al Parco Mediceo offerte dalla Città Metropolitana, a cura della Pro Loco di Vaglia. Informazioni: proloco.vaglia.mugello@gmail.com, 393 8685826 (solo messaggi WhatsApp).

Dopo il concerto è possibile fermarsi presso la Locanda del Parco (aperta fino alle 23.00) per un aperitivo o per cenare con piatti caldi, tortelli mugellani, secondi di carne e cocktail bar. Per chi ha assistito allo spettacolo una promozione speciale: € 10 tortello mugellano e bicchiere di vino.

Prenotazioni al 333/5438336.

PROGRAMMA

Sabato 8 giugno Ville e Giardini incantati 2024 Orchestra della Toscana direttore Diego Ceretta musiche di F. Schubert, S. Prokof’ev, F. Mendelssohn Posto unico intero €12,00 / Ridotto soci Unicoop Firenze €10,00 + d.p.

Domenica 9 giugno Florence Dance Festival “Summer dance” Kinesis Contemporary Dance Company Coreografia di Angelo Egarese Ingresso 5€

Sabato 15 giugno Music Pool Enrico Pieranunzi Trio “Suite for Siena” Enrico Pieranunzi pianoforte / Francesco Petreni batteria / Enzo Pietropaoli contrabbasso Posto unico € 10 / € 8 ridotto + d.p

Domenica 16 giugno Florence Dance Festival “Danzando nel Parco Mediceo” Maestri e allievi dei programmi di formazione professionale del Florence Dance Center Ingresso 5€

Sabato 22 giugno OrCaFi Quartetto di Clarinetti - “La Rosa dei Venti” omaggio alle colonne sonore dei film di animazione Gregorio Del Vecchio / Matilde Michielin / Adele Ceccanti / Valentina Carli clarinetti Posto unico € 10

Domenica 23 giugno Pupi di Stac Il Drago dalle Sette Teste di Enrico Spinelli da fiabe popolari toscano Ingresso gratuito

Sabato 29 giugno OrCaFi Orchestra da Camera Fiorentina - “Musica dal Grande Schermo” direttore Giuseppe Lanzetta musiche da La Vita è bella, Nuovo Cinema Paradiso, Il Padrino, Amarcord ed altri Posto unico € 10

Domenica 30 giugno La Chute Massimiliano Larocca “Daimon” Massimiliano Larocca voce, chitarre / Federica Ottombrino voce, chitarra, diamonica, percussioni / Diego Sapignoli batteria, percussioni / Roberto Villa basso / Gianfilippo Boni tastiere e con La Chute orchestra Posto unico € 10 / € 8 ridotto + d.p.

Sabato 6 luglio La Nottola di Minerva In cammino con Matilde Canossa e gli altri luoghi della donna che sconfisse l’imperatore (Mursia) L’autore, Paolo Ciampi, dialoga con Letizia Fuochi (voce e musica) Ingresso gratuito

Domenica 7 luglio Music Pool Joe Barbieri “Vulìo” omaggio alla canzone napoletana Joe Barbieri chitarra, voce / Oscar Montalbano chitarra manouche / Nico di Battista dobro guitar Posto unico € 10 / € 8 ridotto + d.p.

Sabato 13 luglio La Chute Robyn Hitchcock Robyn Hitchcock chitarra e voce Posto unico € 10 / € 8 ridotto + d.p.

Domenica 14 luglio OrCaFi Orchestra da Camera Fiorentina “Una Notte a Broadway” Giuseppe Lanzetta direttore musiche da Il Fantasma dell'Opera, Les Miserables, La La Land, Grease, Mamma mia; Posto unico € 10

Sabato 31 agosto Compagnia degli Istanti A/Way Home Coreografia Carlos Aller in collaborazione con Cecilia Bartolino Danzatori Carlos Aller, Cecilia Bartolino Ingresso gratuito

Domenica 1 settembre Pupi di Stac Il Gatto con gli Stivali di Enrico Spinelli da Perrault Grimm Ingresso gratuito

Sabato 7 settembre Arca Azzurra Marcovaldo lettura scenica con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali con Emiliano Benassai fisarmonica Ingresso € 5

Domenica 8 settembre La Nottola di Minerva Alberi e benessere, dal bosco al giardino con Sergio Luzi, Raoul Fiordiponti, Mauro Batisti e con Luigi Grey Benassai (mimo) Ingresso gratuito

Domenica 15 settembre La Nottola di Minerva Felicità Metropolitane piante e paesaggi nella canzone d’autore Letizia Fuochi voce e chitarra Ingresso gratuito

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa