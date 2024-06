Ponte Vespucci a Firenze, finiti i lavori di consolidamento

Sono terminati i lavori di consolidamento di Ponte Vespucci. Sulla carreggiata è ancora presente un’area di cantiere necessaria per eseguire i monitoraggi post-intervento. Sono tornate a disposizione dei veicoli entrambe le semicarreggiate con una corsia ciascuna: lato monte in direzione di lungarno Vespucci, lato Cascine in direzione Oltrarno. Dopo alcune settimane di monitoraggio le corsie adiacenti al marciapiede saranno destinate alla sosta dei residenti e a seguire sono in programma i lavori per la realizzazione delle piste ciclabili.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa