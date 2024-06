Rifiuti, le proposte del centrodestra a Capraia e Limite

Le proposte sulla gestione dei rifiuti della lista “siAMO Capraia e Limite – Centrodestra Unito”, che sostiene la candidatura a sindaco di Emanuel Di Mauro, si possono riassumere in tre punti qualificanti.

Superamento, laddove possibile, della raccolta dei rifiuti porta a porta con l’Introduzione di installazioni ad accesso controllato tramite chiavetta, in quanto la prima non ha restituito i vantaggi economici sperati né per i cittadini, che si sono trovati ad affrontarne i disagi, né per le casse comunali, poiché questo sistema è risultato più oneroso di quelli alternativi.

Cassonetti di ultima generazione in grado di tracciare e controllare i conferimenti, nonché di garantirne l’indipendenza energetica, assicurando la stessa qualità e quantità della raccolta porta a porta.

Applicazione più estesa del principio per cui “chi differenzia risparmia” e, quindi, un diverso bilanciamento tra i due fattori della tariffa per renderla più puntuale e corrispettiva.

Lista “siAMO Capraia e Limite – Centrodestra Unito”