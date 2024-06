Riqualificazione via Cavour, lavori conclusi tra Palazzo Medici Riccardi e via Alfani

Conclusa la riqualificazione di via Cavour nel tratto tra Palazzo Medici Riccardi e via degli Alfani. Questa mattina il sindaco e l’assessore alla Mobilità hanno effettuato un sopralluogo per verificare la realizzazione del progetto che, oltre all’allargamento e riqualificazione dei marciapiedi, prevede anche la piantumazione degli alberi di arancio.

Al momento, nel tratto tra via Alfani e piazza San Marco sul lato dei numeri civici pari, restano da portare a termine alcune opere di completamento necessarie per gli allacci definitivi ai sottoservizi che sono stati riqualificati.

Per la pavimentazione della carreggiata è stato utilizzato asfalto architettonico grigio, i marciapiedi in lastrico. Gli alberi di arancio già collocati sono 38, a fine lavori saranno 49, e sono in piena salute: dopo la segnalazione della presenza di alcuni insetti nei primi esemplari piantati, sono stati effettuati trattamenti specifici e in breve tempo le alberature sono state ritenute idonee dal servizio fitosanitario.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa