Scuola Primaria Carducci, concluse ieri al Teatro Verdi le 2 serate dedicate agli alunni

Si sono concluse ieri sera le due serate dedicate agli alunni della Scuola Primaria Carducci di Santa Croce sull’Arno.

Il Teatro Verdi ha ospitato un evento straordinario che ha visto come protagonisti i bambini e le bambine di Santa Croce, che si sono cimentati in recite, concerti, musical per festeggiare la fine dell’anno scolastico.

Un ringraziamento speciale è dedicato al Comune di Santa Croce sull’Arno e alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Santa Croce sull’Arno Dottoressa Laura Cascianini.