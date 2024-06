Si chiude la campagna elettorale di Londi (csx Montelupo): "10 incontri in tutte le frazioni"

Samminiatello, Fibbiana, Turbone, Pulica, Torre, Erta, Ambrogiana, San Quirico, Castello, Camaioni, Graziani, Sammontana/Ponterotto, Bobolino.

Nel giro effettuato da Simone Londi e la sua squadra sono state toccate tutte le frazioni di Montelupo. Centinaia i cittadini e le cittadine presenti, che hanno permesso di approfondire maggiormente le questioni.

Gli incontri hanno visto un'ampia partecipazione in ogni tappa, un risultato non scontato e molto apprezzato. Significativa è stata la partecipazione anche in orari serali, dimostrando l'interesse e la disponibilità dei cittadini ad attivarsi per avanzare le proprie osservazioni e le proprio proposte.

Il clima degli incontri è sempre stato caratterizzato da un dialogo costruttivo, favorendo un confronto aperto su vari temi di interesse comune. Particolarmente interessante è stata la tappa a Bobolino dove, per la prima volta, un candidato sindaco ha incontrato gli abitanti della frazione, un'esperienza nuova e positiva per tutti.

La campagna elettorale, che ora giunge al termine, è stata resa possibile grazie alla presenza costante delle volontarie e dei volontari che hanno contribuito all’apertura del comitato.

Un valido punto di riferimento per informare e far conoscere il programma ai cittadini.

Oltre agli incontri nelle frazioni, sono stati organizzati anche eventi mirati per coinvolgere commercianti, artigiani e associazioni, un evento di approfondimento sulla memoria e uno sull’ambiente che ha visto la partecipazione come relatore dell’assessore all’ambiente di Empoli Massimo Marconcini di Alleanza Verdi Sinistra.

Concludiamo invitando tutti a partecipare oggi ,venerdì 7 giugno, alle 18.30 alla chiusura della campagna elettorale, presso il comitato in Corso Garibaldi 46.

Sarà un'ottima occasione per ritrovarci insieme e condividere un momento conviviale.

Fonte: Comitato Elettorale Simone Londi Sindaco