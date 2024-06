A 15 anni rapina, ruba e guida auto: arrestato ancora dalla polizia di Pontedera

Un 15enne albanese, studente alle medie della Valdera, è stato arrestato dalla polizia di Pontedera. È ritenuto responsabile assieme ad altri complici (alcuni già identificati e denunciati) di furti, rapine ed estorsioni avvenute nelle vie cittadine di Pontedera e fuori dalle scuole.

In più si mostrava sui social in comportamenti illegali come alla guida di auto nonostante la minore età, prendendo in giro le forze dell'ordine con dei meme.

A marzo era già stato arrestato dalla polizia per aver rapinato soldi con un complice a danno di due minori. Per la giovane età, in quel frangente era stato affidato a una comunità minorile fuori dalla provincia di Pisa. Ma da questa si era allontanato più volte, facendo poi rientro spontaneamente dopo alcuni giorni non prima di aver postato sui social video che lo riprendevano in varie attività tra cui quelle di guidare autovetture, sempre facendosi beffe della polizia con meme e canzoni trap di sottofondo.

La procura ha chiesto un aggravamento della misura cautelare al tribunale per i minorenni, emessa tempestivamente ma in quel momento il minore era fuggito ancora dalla comunità. Dopo giorni di appostamenti, seguendo i suoi spostamenti sui social, è stato arrestato e trasferito nel carcere minorile di Firenze.

Sono diversi gli episodi di rapine ed estorsioni ricostruiti ma si presuppone fondatamente che ce ne siano altri non denunciati dai ragazzi per timore di ritorsioni. Nei casi di rapine di capi di abbigliamento le vittime raccontavano ai genitori di aver smarrito quei capi.