Altopascio: arrestato 24enne albanese per aver trasgredito alla custodia cautelare

Un cittadino albanese di 24 anni, con precedenti penali e senza fissa dimora, è stato arrestato ad Altopascio dai carabinieri del NOR di Lucca per aver trasgredito due ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Le due ordinanze, erano state emesse dai Tribunali della

Spezia e di Lucca, rispettivamente l’8 febbraio del 2024 e il 25 marzo 2024.

La scorsa notte, attorno alle 02:00, i militari hanno notato un’auto con tre persone a bordo, che con andatura sospetta si spostava da via delle Cerbaie al casello autostradale.

Controllato il veicolo e delle persone a bordo, i tre erano risultati in possesso di un regolare passaporto emesso dalle autorità albanesi e a loro carico non risultava alcun provvedimento e nessun precedente penale.

Nonostante ciò, l’atteggiamento degli uomini hanno indotto i

carabinieri ad eseguire ulteriori verifiche ed in particolare ad accertare meglio la loro identità, sottoponendoli al fotosegnalamento presso il comando provinciale dei carabinieri di Lucca.

Dopo l'accertamento è emerso che il 24enne, sotto un altro nome, aveva in carico due misure cautelari detentive a seguito di due diverse indagini per una serie di furti aggravati in abitazione.