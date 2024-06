Festa della Musica. A Vinci la nona edizione

Torna a Spicchio-Sovigliana la Festa della Musica, giunta ormai alla trentesima edizione in Italia (la nona a Vinci), per chi non la conoscesse ancora è la festa che porta la musica nelle strade di tutta Europa e che si svolge ogni anno il 21 giugno per il solstizio d’estate.

Grazie alla collaborazione tra il Comune di Vinci ed il CFCM - Centro di Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana e la gentile ospitalità della Sagra della Chiocciola, il 21 giugno a partire dalle 21:15 e fino a tarda sera il Parco dei Mille si riempirà di strumenti, suoni e melodie.

Nell’anfiteatro a cielo aperto del Parco dei Mille, potrete infatti partecipare al concerto del laboratorio "band in progress" del CFCM.

Si tratta di tre band di musicisti, allievi della suddetta scuola di musica di Sovigliana, che presenteranno al pubblico una serie di brani musicali dedicati al viaggio, in occasione del settecentenario della morte di Marco Polo, uno dei più famosi viaggiatori di tutti i tempi.

Info e contatti 3482737140 cfcm@libero.it www.cfcmsovigliana.it

Fonte: Centro di Formazione e Cultura Musicale