Intelligenza artificiale o forza bruta? Convegno alla scuola di Cerreto con Bogliolo

Il 13 giugno, alle ore 18.30, si terrà presso la scuola primaria di Cerreto Guidi un incontro pubblico dal

titolo “Intelligenza artificiale o forza bruta?”, alla scoperta della forza bruta che si nasconde dietro

l’intelligenza artificiale.

Il relatore sarà il professor Alessandro Bogliolo, professore Ordinario di Sistemi di elaborazione

dell’Informazione, coordinatore della Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Informazione

dell’Università di Urbino, dove svolge ricerca negli ambiti delle reti di sensori, delle applicazioni

mobili, della bioinformatica e del crowd-sensing.

Dal 2013 è impegnato in campagne internazionali di divulgazione del pensiero computazionale in

qualità di Code Week Ambassador per l’Italia e, dal 2015, di coordinatore di Europe Code Week.

L’incontro pubblico costituisce l’evento finale del corso di formazione che il professor Bogliolo ha

tenuto a Cerreto Guidi nell’ambito del finanziamento PNRR del DM 65/2023.

Considerata l’importanza e l’attualità di tale argomento, l’incontro sarà aperto a tutti coloro che

vorranno partecipare.