Abc Castelfiorentino: chiude imbattuta grazie alla vittoria contro Basket Calcinaia

Il 26° Trofeo dell’Amicizia resta in casa. Sono gli Aquilotti dell’Abc Castelfiorentino di Matteo Bruni, Roberto Allegra e Tommaso Barlabà ad aggiudicarsi il trofeo al termine di un percorso netto che li ha visti imbattuti in tutte le gare.

Una bellissima finale contro il Basket Calcinaia ha chiuso una due giorni per la quale la società ci tiene a ringraziare tutte le squadre partecipanti per aver accolto l’invito, lo staff e il gruppo dei genitori gialloblu che hanno curato l’organizzazione, gli sponsor per il sostegno sempre fondamentale, gli arbitri per la disponibilità e la professionalità, la Federazione Italiana Pallacanestro e il Comune di Castelfiorentino per il patrocinio concesso.

Un GRAZIE, dunque, a Basket Calcinaia, Etrusca San Miniato, Don Bosco Livorno, Cus Firenze, Invictus Livorno, Affrico Firenze e Polisportiva Ghezzano.

Di seguito tutti i risultati delle gare.

SABATO 8 GIUGNO GIRONE GIALLO

Abc Castelfiorentino – Basket Calcinaia 49-31

Don Bosco Livorno – Affrico Firenze 33-25

Abc Castelfiorentino – Don Bosco Livorno 45-22

Basket Calcinaia – Affrico Firenze 40-21

Don Bosco Livorno – Basket Calcinaia 41-46

Abc Castelfiorentino – Affrico Firenze 39-19

GIRONE BLU

Cus Firenze – Etrusca San Miniato 15-33

Polisportiva Ghezzano – Invictus Livorno 26-41

Cus Firenze – Invictus Livorno 25-34

Etrusca San Miniato – Polisportiva Ghezzano 58-23

Invictus Livorno – Etrusca San Miniato 52-40

Polisportiva Ghezzano – Cus Firenze 13-52

DOMENICA 9 GIUGNO

SEMIFINALI PLAYOFF / PLAYOUT

Playout | Affrico Firenze – Cus Firenze 18-26

Playout | Don Bosco Livorno – Polisportiva Ghezzano 69-16

Playoff | Abc Castelfiorentino – Etrusca San Miniato 46-24

Playoff | Basket Calcinaia – Invictus Livorno 51-44

FINALI

7/8 posto | Affrico Firenze – Polisportiva Ghezzano 43-14

5/6 posto | Cus Firenze – Don Bosco Livorno 30-36

3/4 posto | Etrusca San Miniato – Invictus Livorno 39-32

1/2 posto | Abc Castelfiorentino – Basket Calcinaia 40-29

CLASSIFICA

1° Abc Castelfiorentino

2° Basket Calcinaia

3° Etrusca San Miniato

4° Invictus Livorno

5° Don Bosco Livorno

6° Cus Firenze

7° Affrico Firenze

8° Polisportiva Ghezzano

Fonte: Ufficio Stampa