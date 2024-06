Incendio in appartamento a Castelfiorentino. Salvate 3 persone

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, sono intervenuti alle ore 15:35 nel comune di Castelfiorentino in Piazza Salvo D Acquisto, per un incendio in appartamento all'interno di un condominio composto da due piani fuori terra.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad accedere all’appartamento situato al primo piano, e iniziare le operazioni di spegnimento.

Con l’autoscala inviata dal distaccamento di Empoli, hanno verificato ed evacuato le persone rimaste bloccate dai fumi della combustione che dal vano scale hanno reso inaccessibile la zona, portando in salvo gli occupanti dell’appartamento e gli animali presenti all’interno.

Sul posto inviata anche l’autobotte dal distaccamento di Firenze Ovest.

Al termine delle operazioni di spegnimento l'appartamento è stato dichiarato non fruibile. Per tre persone il comune ha trovato una sistemazione provvisoria in attesa del ripristino.

Le persone evacuate sono state controllate dal personale sanitario.