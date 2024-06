Si intrufola in un appartamento per rubare banconote da collezione. Arrestato 45enne

Un 45enne italiano è stato arrestato venerdì pomeriggio dai carabinieri di Arezzo con l'accusa di furto.

L'uomo, senza fissa dimora, si sarebbe introdotto in un appartamento raccogliendo 40 euro e una serie di banconote da collezione. Il proprietario delle banconote, all'estero in quel momento, ha ricevuto una segnalazione di allarme del proprio sistema di videosorveglianza facendo così partire immediatamente richiesta di intervento da parte delle forze dell'ordine.

Il 45enne cercava invano di disfarsi delle banconote da collezione quando è stato intercettato dai militari ancora con la refurtiva al seguito.

Gli accertamenti hanno poi stabilito che la persona arrestata, in passato cliente di un B&B gestito dalla vittima, in modo fraudolento era riuscito ad entrare in possesso delle chiavi dell’appartamento.

L’arrestato, è comparso ieri davanti al Tribunale Ordinario di Arezzo per l’udienza di convalida.