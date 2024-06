Abc Evolution Trophy, quadrangolare a Castelfiorentino

Dopo il 26° Trofeo dell’Amicizia riservato al minibasket, sabato 15 e domenica 16 giugno il PalaBetti farà da cornice ad un altro torneo, stavolta dedicato al settore giovanile. Si tratta del 1° Abc Evolution Trophy, manifestazione rivolta a quella che sarà la categoria Under 17 per la stagione 2024/2025, ovvero le annate 2008/2009.

Oltre all’Abc Castelfiorentino, prenderanno parte al torneo Basket Cecina, Mens Sana Basketball e Pistoia Basket 2000, che ringraziamo fin da ora per aver accolto il nostro invito.

Si tratta dell’ultimo appuntamento agonistico della stagione gialloblu, fortemente voluto dallo staff tecnico ed inserito all’interno del percorso dedicato alla crescita del settore giovanile. La formula sarà quella classica del quadrangolare, con semifinali e finali. Ecco il programma:

SABATO 15 GIUGNO

ore 17:00 BASKET CECINA – PISTOIA BASKET 2000

ore 19:00 ABC CASTELFIORENTINO – MENS SANA BASKETBALL

DOMENICA 16 GIUGNO

ore 9:30 FINALE 3/4 POSTO

ore 11:30 FINALE 1/2 POSTO

