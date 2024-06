C'è il Festival Jump Live: scatta il divieto di vendita di bevande in vetro e in lattine

Nel quadro delle iniziative culturali, musicali ed enogastronomiche patrocinate dall’amministrazione comunale, nei giorni dal 12 giugno al 16 giugno 2024 si svolgerà al Parco di Serravalle la nona edizione del Festival Jump Live, organizzata dall’Associazione Jump Live di Empoli. Visto che la rilevante presenza di pubblico e l’ipotetico conseguente consumo di bevande, l’abbandono nelle aree pubbliche o di uso pubblico di bottiglie o bicchieri di vetro o di lattine possono costituire un pericolo per la normale circolazione delle persone e vista la necessità di assicurare il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire eventuali danni alla pubblica incolumità e al decoro urbano, tutelando sia le persone sia il territorio, è stata emessa un'ordinanza, la 362 dell'8 giugno 2024 (https://bit.ly/4bRYPLS), proprio al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e/o di uso pubblico cittadino: l'ordinanza prevede il divieto di vendita di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o confezioni in vetro e in lattine per i giorni dal 12 al 17 giugno 2024.

Entrando nel dettaglio, l'ordinanza dispone, per motivi di tutela della sicurezza e ordine pubblico, all'interno dell'area del Parco di Serravalle, ogni giorno di svolgimento della manifestazione, dal 12 al 17 giugno 2024 compresi, dalle ore 17:30 alle ore 02:00, il divieto assoluto ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine. E' consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica. L'ordinanza dispone inoltre che a tutti gli operatori partecipanti all’evento, in tutta l’area interessata dalla manifestazione, è vietata la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine: la somministrazione dovrà avvenire utilizzando esclusivamente bicchieri di plastica leggera o carta. Infine, il provvedimento prevede il divieto assoluto per chiunque frequenti l'area del Parco di Serravalle interessata dallo svolgimento della manifestazione di introdurre e di consumare, in detta area, cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro e lattine e di abbandonare questi contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa