Elezioni europee, i risultati definitivi a Siena

Si sono concluse durante la nottata di oggi, lunedì 10 giugno, le operazioni di scrutinio per le elezioni del Parlamento europeo nelle cinquanta sezioni elettorali del Comune di Siena. Su un totale di 42.492 aventi diritto, 24.079 cittadini si sono recati alle urne, per un’affluenza definitiva del 56,67 per cento.

Quella del Partito Democratico è la lista che ha ricevuto il maggior numero di consensi, con 8.131 voti, pari al 34,6 per cento. A seguire la lista di Fratelli d’Italia con 6.320 voti, pari al 26,9 per cento. Più distaccati Alleanza Verdi e Sinistra (1.738 voti pari al 7,4 per cento), Movimento 5 Stelle (1.458 voti pari al 6,21 per cento), Forza Italia – Noi Moderati – Ppe (1.389 voti pari al 5,91 per cento), Stati Uniti d’Europa (1.311 voti pari al 5,58 per cento), Lega Salvini Premier (1.207 voti pari al 5,14 per cento), Azione – Siamo Europei (954 voti pari al 4,06 per cento), Pace Terra Dignità (646 voti pari al 2,75 per cento), Democrazia Sovrana Popolare (187 voti pari allo 0,8 per cento), Libertà (94 voti pari allo 0,4 per cento) e Alternativa Popolare (62 voti pari allo 0,26 per cento). Dallo scrutinio sono emerse 172 schede bianche (pari allo 0,71 per cento dei voti totali), 9 voti contestati non assegnati (0,04 per cento), e 401 schede nulle (1,67 per cento).

Per tutte le informazioni relative alle elezioni europee è possibile consultare il portale web del Comune di Siena (https://www.comune.siena.it/tutti-gli-argomenti/elezioni). Sempre sul portale del Comune di Siena tutti i risultati relativi a affluenza, sezioni, scrutinio e preferenze.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa