Elezioni Europee, PD al 32% in Toscana. Fossi: "Noi nettamente la prima forza"

“Il Pd si attesta al 32% in Toscana. Nettamente la prima forza politica. Che fa uno scatto enorme rispetto al dato delle ultime elezioni politiche. Vuol dire che beneficiamo del bellissimo risultato del Pd nazionale e del grande lavoro che tutti insieme stiamo facendo qua nella nostra regione. Il partito tutto insieme, con unità, forza e chiarezza di linea politica. Il Pd è e sarà il baricentro forte, fortissimo, delle alleanze e della costruzione dell’alternativa. Tanti complimenti ai nostri candidati alle europee che insieme si sono dimostrati squadra e in bocca al lupo a Dario Nardella e a tutti gli eletti per il lavoro che li aspetta dopo questo importante risultato. Attendiamo i risultati di oggi pomeriggio con ottimismo. Lo stesso ottimismo con il quale guardiamo in prospettiva agli appuntamenti che ci attendono“.

Cosí Emiliano Fossi, segretario del Pd toscano, ultimato lo scrutinio delle europee nella regione

Fonte: Ufficio stampa