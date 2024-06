A Montopoli il centrosinistra tiene: vince Linda Vanni

Finita l'era Capecchi, Montopoli in Val d'Arno apre le porte a un nuovo sindaco dopo le elezioni del 9 e 10 giugno. Si tratta di Linda Vanni, a capo della coalizione di centrosinistra. Ha ottenuto il 47% circa dei voti. Ha battuto il centrodestra di Silvia Squarcini, che a capo della coalizione con FdI-Lega-FI si prende circa il 41% dei voti. La civica di Cantarella si ferma a circa il 12%.

Erano tre i candidati per succedere a Giovanni Capecchi a sindaco di Montopoli, dato che Capecchi non si è ricandidato per il terzo mandato. Per il centrosinistra c'era Linda Vanni, vice sindaca uscente; per il centrodestra c'era Silvia Squarcini, che già si presentò nel 2019. A capo di una lista civica dal nome Idee in Comune invece si è presentato Michael Cantarella. Montopoli ha meno di 15mila abitanti quindi non c'è ballottaggio.

Queste le parole di Vanni: "Siamo contenti, abbiamo costruito un bel gruppo di persone, tanto lavoro fatto con i comitati d'ascolto. Volevo ringraziare Squarcini e Cantarella, c'è stato spirito collaborativo, campagna elettorale tranquilla. Margine ampio, vedendo 5 anni fa, non mi aspettavo questo risultato, merito della squadra. Primo atto da sindaca? Prenderò in mano il percorso del piano strutturale. Ci sarà collaborazione col cdx del Cuoio, venendo da esperienza di diversi anni spero di essere di aiuto e sostegno per chi conosce bene le dinamiche. Domani festeggeremo".