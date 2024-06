Elezioni San Miniato, le liste e i candidati consiglieri più votati: Guazzini campionessa di preferenze

Sono noti i risultati delle elezioni per il Comune di San Miniato: sarà ancora ballottaggio, come 5 anni fa, tra il sindaco uscente Simone Giglioli e il candidato del centrodestra Michele Altini. Sono però definitive le preferenze espresse per i candidati al Consiglio comunale, così come i primati dei partiti e delle liste.

Il primato delle liste è in mano al PD con il 35,66% dei voti. Segue per un soffio la lista Altini Sindaco, che raggruppava Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Pli al 14,35%. Poco sotto, al 14,24% la lista FdI. Sopra il 10% c'è la neonata Filo Rosso, al 12,87%. Anche il progetto Vita Nova è al di sotto del 10%, con il 9,52%. Quasi equivalenti le liste Noi per San Miniato, in appoggio a Giglioli, e quella dei Riformisti, per Marzia Fattori: 5,76% la prima, 5,96% la seconda.

La leader delle preferenze è stata Manola Guazzini, ex candidata sindaco con CambiaMenti 5 anni fa e ora all'interno del progetto Vita Nova - Stil Novo con Lucio Gussetti candidato sindaco. Ha ottenuto 354 preferenze. Il secondo più votato è Marino Gori, presidente della Casa culturale di San Miniato Basso, pari merito con Elena Maggiorelli. Entrambi nel Pd hanno ottenuto 270 preferenze. Il quarto sopra 200 voti è Piero Taddeini, anch'egli in Vita Nova, ex presidente del circolo FdI San Miniato, entrato a far parte del progetto Vita Nova come la compagna Manola Guazzini. Sono 219 le preferenze raggiunte.

Vediamo l'elenco di tutti i candidati con i dati estratti dal sito del Comune di San Miniato

Lista: FILO ROSSO - VERONICA BAGNI SINDACO

Voti di lista: 1748

Candidato Consigliere Preferenze

BENVENUTI GIULIA 93 12.77%

GIRALDI DARIO 27 3.71%

GHERARDINI MARTA 37 5.08%

BINI LUCA 125 17.17%

CHESI BENEDETTA 16 2.2%

NACCI ANDREA 47 6.46%

CIANETTI ALICE 46 6.32%

PACINI FRANCESCO 33 4.53%

GIANNELLI ELISA 34 4.67%

SALE FRANCESCO 62 8.52%

DANZINI LAURA 13 1.79%

NUONNO RICCARDO 23 3.16%

CAVALLINI LAURA 61 8.38%

MANNAIONI TIBERIO 13 1.79%

SCHNOCK BEATE 46 6.32%

ULIVIERI RENZO 52 7.14%

Totale Preferenze 728 100%

Lista: PARTITO DEMOCRATICO

Voti di lista: 4845

Candidato Consigliere Preferenze

ARZILLI LOREDANO 129 5.31%

BALDI SIMONE 123 5.06%

BETTI MATTEO 202 8.32%

CIPOLLINI EGLE 131 5.39%

FIORAVANTI ALESSIO 93 3.83%

GORI MARINO 270 11.12%

GRECO MARCO 208 8.56%

MAGGIORELLI ELENA 270 11.12%

MALTINTI FRANCO 75 3.09%

MARIANELLI ELENA 154 6.34%

MASTROIANNI VINCENZO 197 8.11%

MATTEOLI ROSANNA 134 5.52%

NACCI MONICA 100 4.12%

PANNOCCHIA TOMMASO 96 3.95%

REDDITI PAOLO 58 2.39%

TORRE FRANCA 189 7.78%

Totale Preferenze 2429 100%

Lista: NOI PER SAN MINIATO

Voti di lista: 782

Candidato Consigliere Preferenze

SQUICCIARINI MATTEO 162 36.4%

DANI GIULIA 19 4.27%

CIOLI ENRICA 14 3.15%

GUERRI LEONARDO 29 6.52%

SCARDIGLI ELISA 40 8.99%

BIANCALANI MANUELA 19 4.27%

DINICE RAMONA 20 4.49%

CAMPISI DANIELA 2 0.45%

TADDEI PABLO 45 10.11%

CAPONI FEDERICA 30 6.74%

SASSONIA SIMONA 21 4.72%

ZOPPI LUIGI 7 1.57%

ROFI GIADA 2 0.45%

GIGLIOLI MAGGINO 4 0.9%

GELLI PAOLO 20 4.49%

GIANNONI GIULIA 11 2.47%

Totale Preferenze 445 100%

Lista: FRATELLI D'ITALIA GIORGIA MELONI

Voti di lista: 1934

Candidato Consigliere Preferenze

BRUNI FRANCESCA 96 35.96%

TURINI ANDREA 28 10.49%

VALORI GIACOMO 44 16.48%

GALASSO FRANCO LUIGI 15 5.62%

CASALINI MASSIMO 0 0%

CHINELLO VALENTINO 0 0%

CROCCIA MICHELE 12 4.49%

GASSI LUISA 20 7.49%

MENICHETTI MONICA 6 2.25%

RAFFA ANTONINO 0 0%

MANNUCCI MASSIMO 1 0.37%

VERDOLINI GIADA 7 2.62%

LIBINI MASSIMO 1 0.37%

CECI DEBORAH 0 0%

FERRELI ANTONIO 25 9.36%

BIANCHI SILVIA 12 4.49%

Totale Preferenze 267 100%

Lista: ALTINI SINDACO

Voti di lista: 1950

Candidato Consigliere Preferenze

VALLINI PAOLO 67 13.9%

VENTISETTE RITA 14 2.9%

TORRITI BARBARA 56 11.62%

ZANOBONI SANDRO 20 4.15%

GIGLIOLI LORELLA 10 2.07%

BROTINI ELIA 128 26.56%

FERRI MONICA 67 13.9%

DONNINI VERONICA 32 6.64%

TANI SIMONA 42 8.71%

FABIANI FABRIZIO 18 3.73%

BINI PAOLO 14 2.9%

CALORINI ANTONELLA 5 1.04%

SANNUTO PASQUALE 1 0.21%

FRESCHI EMILIANO 6 1.24%

TOZZI PIERO 1 0.21%

FANTAUZZI JESSICA 1 0.21%

Totale Preferenze 482 100%

Lista: MARZIA FATTORI SINDACO - RIFORMISTI SAN MINIATO

Voti di lista: 808

Candidato Consigliere Preferenze

BARILI LUCA 28 9.33%

BIANCO LUCIA 15 5%

BORICI IRIN 10 3.33%

CASILLO GIANNI 24 8%

MANCARELLA FRANCESCO 9 3%

MATTONAI PAOLA 20 6.67%

PERUZZI LAURA 29 9.67%

PINTORI DANIELA 20 6.67%

RELLI SIRIA 3 1%

RUSSOTTI ANDREA 18 6%

RUSTICANO SILVIA 16 5.33%

SALVINI CAMILLA 13 4.33%

SCHERILLO ALESSIO 16 5.33%

SORACE ALFREDO 21 7%

TELLESCHI SIMONE 42 14%

ZYKAJ MARINA 16 5.33%

Totale Preferenze 300 100%

Lista: VITA NOVA

Voti di lista: 1293

Candidato Consigliere Preferenze

BACHI CARLO 14 1.27%

CALVETTI MARIA BEATRICE 131 11.84%

D’ALLORO CATERINA 47 4.25%

DITTA NUNZIO 22 1.99%

DRAGANI GIANLUCA 29 2.62%

FARAONI FEDERICO 43 3.89%

FERRARO ROBERTO 48 4.34%

FOGLI MASSIMO 19 1.72%

GALLERINI MARIA GRAZIA 16 1.45%

GREGORINI FEDERICO 18 1.63%

GUAZZINI MANOLA 354 32.01%

MALTINTI SERENA 8 0.72%

SANI ELISA 65 5.88%

SANTANIELLO GIANLUCA 42 3.8%

SAPONETTA FRANCESCA 31 2.8%

TADDEINI PIERO 219 19.8%

Totale Preferenze 1106 100%

Lista: STIL NOVO

Voti di lista: 225

Candidato Consigliere Preferenze

ANTONACCI ADAMO 11 6.88%

BARTOLOMEO CARLO 13 8.13%

BELAJ LUFTAR 2 1.25%

ERMELANI PAOLA 16 10%

FEJZAJ ILIRJAN 3 1.87%

FERRETTINI GREGORIO 14 8.75%

LAI FRANCESCO 30 18.75%

MALTINTI SARA 1 0.62%

MANCINI SABRINA 30 18.75%

MARCHETTI GIULIA 21 13.13%

ONGARO PAOLA CARLA 4 2.5%

CERBIONI FRANCESCO 15 9.38%

Totale Preferenze 160 100%