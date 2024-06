La Folgore batte i Lupi e sale in Serie C

La Folgore Pallavolo San Miniato torna in Serie C. Dopo dieci mesi di duro lavoro e tantissime emozioni, la squadra di Paolo Marianelli e Roberto Rovini stacca definitivamente il pass per accedere nuovamente al massimo torneo regionale.

Il verdetto è arrivato sabato sera, intorno alle 23.15, al termine del decisivo match contro i Lupi Santa Croce. Il derby si è giocato in una palestra "Don Vivaldi" gremita in ogni ordine di posto. Una partita ben affrontata da entrambe le squadre, dove alla fine la Folgore ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto alle santacrocesi.

Primo set subito di marca giallorossa: la compagine dei Lupi non riesce ad incidere, mentre nella metà campo della Folgore tutto gira a meraviglia (25-15).

Nel secondo parziale, i ruoli si invertono: Santa Croce sfrutta al meglio servizio e difesa, mentre il team di casa commette troppi errori (12-19). Nel finale, Galeone e compagne tentano la rimonta, ma il colpo vincente stavolta è dei Lupi (20-25).

Il terzo set è caratterizzato da un grande equilibrio fino a quota 10. Poi un break al servizio di Interlandi scuote le giallorosse di casa (15-11). Finale ancora in favore delle giallorosse, con Santa Croce che non riesce a trovare le giuste contromisure per arginare la verve delle locali (25-16).

Il quarto parziale è ancora ricco di emozioni: la frazione si apre con le squadre a lottare punto su punto, poi San Miniato trova un allungo prezioso (16-12). Ma le ospiti non mollano e tornano a farsi pericolose (21-20). L'epilogo, tuttavia, è a tinte giallorosse, con il colpo vincente di Interlandi che manda in delirio la "Don Vivaldi".