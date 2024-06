Nidi d'infanzia/Centro Zerosei, ecco ammissioni e lista di attesa

Con determina dirigenziale n. 746 sono state pubblicate la graduatoria definitiva, per le fasce d’età medi e grandi, per l’ammissione ai nidi d’infanzia, le assegnazioni e la lista di attesa ai nidi d’infanzia/Centro Zerosei comunali per l’anno educativo 2024/2025. La pubblicazione sul sito istituzionale ha valore di notifica alle famiglie.

RIUNIONE CON I GENITORI – Lunedì 15 luglio 2024 alle 18 è convocata la riunione con i genitori di bambine e bambini nuovi iscritti al nido di ammissione.

RINUNCIA POSTO ASSEGNATO - Entro il 25 giugno 2024 è possibile presentare eventuale rinuncia al posto assegnato. La rinuncia deve essere formalizzata compilando apposito modulo ( https://www.comune.empoli.fi.it/Amministrazione/Uffici/Servizio-Educativo-all-Infanzia ), sottoscritta da entrambi i genitori allegando i documenti di identità in corso di validità o permesso di soggiorno e deve essere indirizzata al Servizio Educativo all’Infanzia al seguente indirizzo mail servizieducativi@comune.empoli.fi.it

AGEVOLAZIONI IN BASE ALL’ISEE - Si ricorda ai genitori dei bambini che saranno ammessi ai nidi comunali e che hanno l’intenzione di accedere a contribuzione tariffa mensile agevolata per la frequenza del bambina/o/i al nido d’infanzia/Centro Zerosei per l'anno educativo 2024/2025 che potranno accedere alle agevolazioni sul pagamento della tariffa in base ai criteri vigenti stabiliti dalle norme per l'iscrizione, la frequenza e la contribuzione ai nidi d'infanzia/Centro Zerosei. Per farlo dovranno provvedere a farne richiesta entro il 30 giugno compilando apposita istanza collegandosi al sito istituzionale al seguente link: https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Richiesta-Agevolazioni-Nidi-d-Infanzia-Centro-Zerosei

GRADUATORIA PROVVISORIA ‘PICCOLI’ - Le graduatorie sono visibili sul sito del Comune di Empoli, al seguente link: link: https://www.comune.empoli.fi.it/Amministrazione/Uffici/Servizio-Educativo-all-Infanzia. La graduatoria è relativa alle domande pervenute nel periodo che va dal 2 aprile al 31 maggio 2024 soltanto per quanto riguarda le iscrizioni dei bambini e delle bambine nelle fasce di età ‘piccoli’, ovvero nati dal primo ottobre 2023 al 31 maggio 2024. Fino al prossimo 17 giugno 2024 è possibile presentare eventuale ricorso in merito al punteggio assegnato in graduatoria, con motivata nota scritta indirizzata alla dirigente del settore Servizi alla persona del Comune di Empoli. Tutte le famiglie interessate sono invitate a prendere visione della pubblicazione, ricordando che ha a tutti gli effetti valore di notifica alle stesse. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio Educativo all'infanzia del Comune di Empoli, chiamando il numero 0571 757127 o scrivendo una mail a servizieducativi@comune.empoli.fi.it

