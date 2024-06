Si andrà al ballottaggio a Figline e Incisa tra Pianigiani e Pittori

Sono stati resi noti i risultati delle elezioni del 9 e 10 giugno. A Figline e Incisa Valdarno si andrà al ballottaggio dato che il 'primo' non ha superato il 50% dei voti. Il comune della provincia di Firenze ha più di 15mila abitanti quindi l'ipotesi ballottaggio era da prendere in considerazione. Si tornerà a votare tra due settimane.

Queste le percentuali prese nella tornata elettorale dell'ultimo weekend:

PIANIGIANI VALERIO 45,93%

PITTORI SILVIO 30,34%

BUONCOMPAGNI ENRICO 15,13%

ARCAMONE GIORGIA 5,28%

POMPEO MARCO 1,69%

PAGLIAZZI LEONARDO 1,63%

Erano ben sei i nomi in ballo a Figline e Incisa Valdarno: Valerio Pianigiani era sostenuto dal centrosinistra e dai pentastellati, il centrodestra era compatto su Silvio Pittori, la sinistra puntava su Marco Pompeo, Enrico Buoncompagni correva con lista civica così come gli altri due candidati Leonardo Pagliazzi e Giorgia Arcamone.

Nonostante il ballottaggio, la soddisfazione del candidato Valerio Pianigiani

“Un risultato straordinario, frutto di un lavoro fatto insieme in questi mesi e che ha premiato una coalizione che, fin dall’inizio, ha voluto restituire al nostro territorio quella coesione sociale e politica che serve per affrontare le sfide che ci attendono”, commenta a caldo Valerio Pianigiani, candidato a Sindaco di Figline e Incisa Valdarno per la coalizione di centrosinistra composta da PD, Lista Insieme, Movimento 5 Stelle, PSI-Più Europa-Azione e Alleanza Verdi e Sinistra.

Riguardo al ballottaggio, così Pianigiani: “Bisogna ancora lavorare in queste due settimane, come abbiamo sempre fatto negli ultimi mesi. Non bisogna dare per scontato niente ma il nostro impegno sarà ancora al fianco dei cittadini: la nostra proposta per il futuro di Figline e Incisa Valdarno è stata apprezzata per la sua forza e sincerità, abbiamo raccolto consensi e affetto che tradurremo in una proposta forte e credibile per i prossimi 5 anni di questa Comunità.”