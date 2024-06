Trasportava illegalmente quattro taniche di gasolio agricolo, sequestro e multa

I controlli economico-finanziari delle Fiamme Gialle di Livorno, coordinati dal Comando Provinciale, proseguono a tutto campo, inclusi quelli relativi a carburanti e accise. Dall'inizio dell'anno, numerosi distributori sono stati sanzionati per inadempienze riguardanti la comunicazione dei prezzi e discrepanze nelle giacenze di carburante rispetto alla contabilità. Recentemente, durante un controllo stradale vicino alla Fi-Pi-Li, i militari hanno scoperto un'auto con quattro taniche di gasolio agricolo, un carburante a tassazione agevolata. L'infrazione amministrativa ha portato al sequestro del carburante e alla multa per il trasgressore. La Guardia di Finanza monitora attentamente il traffico illecito di carburanti agevolati per contrastare le frodi e proteggere gli operatori onesti e i cittadini.