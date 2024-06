Alleanza Verdi Sinistra: "Risultato straordinario in Toscana"

Europa Verde Toscana è entusiasta di annunciare un risultato elettorale straordinario nelle recenti elezioni. Contro ogni aspettativa, abbiamo ottenuto oltre 124.000 voti, 30.000 in più rispetto alle precedenti elezioni nazionali, raggiungendo un ottimo 7,6%. In alcune città, come Firenze, abbiamo sfiorato l'11%. Risultato che ribalta completamente gli equilibri regionali dove ci attestiamo come seconda forza nella coalizione di centro-sinistra.

Siamo particolarmente orgogliosi di aver portato il nostro candidato, Ignazio Marino, in Europa. Marino si impegnerà intensamente su due questioni fondamentali: Sanità e Ambiente. "Questi risultati dimostrano il crescente supporto per il nostro movimento ecologista e la volontà dei cittadini di vedere un cambiamento reale," ha dichiarato Eros Tetti, Co Portavoce Regionale di Europa Verde - Verdi.

Anche nelle elezioni amministrative, le nostre liste hanno raccolto migliaia di voti a Livorno, Capannori, Prato e Firenze. Se Funaro vincerà il ballottaggio, due eccellenti ecologisti saranno eletti, e a loro va il nostro grande augurio come va tutti gli eletti nelle nostre liste in tutti i comuni dove eravamo presenti.

Alla luce di queste elezioni, in cui il voto ecologista è stato fortemente premiato, Europa Verde è pronta a rilanciare il movimento ecologista in tutta la regione. Abbiamo temi cruciali da difendere nelle istituzioni: dalle Alpi Apuane alla qualità dell'aria, dalla difesa delle acque al nostro ambiente in generale.

"Colgo questa occasione per ribadire che Europa Verde è una casa aperta a tutti coloro che condividono i nostri valori fondanti, se non lo facciamo noi non lo farà nessuno. E ora, tutti al lavoro per vincere i ballottaggi ancora in corso, primo fra tutti quello di Firenze!" ha aggiunto Tetti.

Fonte: Europa Verde Toscana