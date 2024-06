Arno Boat e Unicoop Firenze insieme per gli over 65

Una nuova convenzione per salire In barca sull'Arno e godersi lo spettacolo della città da una insolita prospettiva per i più adulti e i piccini. E' l'iniziativa promossa da Arno Boat in collaborazione con le sezioni Soci Coop Firenze Sud-Est e Nord-Est per gli over 65 ed eventuali nipotini. Per tre giorni, il 18 giugno, il 19 giugno e il 12 settembre, Arno Boat, la mini crociera sull'Arno, dedicherà il tour delle 10.30 ai possessori della carta socio Coop che hanno compiuto 65 anni i quali potranno acquistare il ticket a un prezzo speciale di 13 euro.

La gita è gratuita per i bambini sotto i 6 anni mentre costa 10 euro dai 6 ai 10 anni. Per prenotarsi basta chiamare il numero 055 6811973 o scrivere una mail a sez.firenze-se@socicoop.it. Ecco il percorso del battello totalmente green: dal pontile, Arnoboat percorrerà il tratto che va dal Ponte alle Grazie passando proprio sotto Ponte Vecchio, Ponte Santa Trinita, Ponte alla Carraia fino al grande slargo della pescaia Santa Rosa per poi virare e rientrare ripercorrendo a ritroso il percorso fino al punto di ormeggio. Il tour sarà accompagnato da un approfondimento su storia, aneddoti e tradizioni della città.

Fonte: Ufficio Stampa