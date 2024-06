Ballottaggio Empoli, sezione per sezione: Mantellassi trionfa a Ponte a Elsa, bocciato a Marcignana e Brusciana

Alessio Mantellassi per una manciata di voti non è diventato sindaco al primo turno (49,57%), e su 42 sezioni si fa sentire lo spaccamento, con 19 sezioni dove ha primeggiato come maggioranza assoluta, includendo la sezione ospedaliera. A sfidare al ballottaggio sarà Leonardo Masi di sinistra e M5S al 19,27%.

Ma dove è andato più forte? Vediamo uno spaccato delle sezioni in cui ha superato il 50% dei voti. Si nota l'ampio consenso nella sua frazione, Ponte a Elsa. Mentre il dato più negativo è quello di Marcignana, dove ha ottenuto il minimo storico (39,92%), certamente legato alle vicende del gassificatore. Stesso discorso per Brusciana (44,58%)

SEZIONE / PERCENTUALE / LUOGO

7 57,94% CENTRO

9 53,23% CENTRO

11 51,81 CENTRO

14 52,43% CENTRO

17 55,91% PONTORME

19 50,22 CORTENUOVA

20 50,95 SANTA MARIA

23 55,3 POZZALE

24 55,65% SANTA MARIA

27 56,57 AVANE

29 64,13 PONTE A ELSA

30 56,33 PONTE A ELSA

31 64,04 PONTE A ELSA

35 51,08 AVANE

37 51,88 SANTA MARIA

39 51,72 CORNIOLA

40 52,33 CENTRO

41 38,35 CENTRO

42 66,67 OSPEDALIERA

Ma i dati ancora più interessanti riguardano i secondi classificati nelle sezioni elettorali, dove il testa a testa tra Masi e Campinoti è evidente. Masi ne ottiene 26, 14 Campinoti. In una addirittura l'argento va in mano a Andrea Poggianti, quella dove giocava in casa ossia Ponzano, oltre a quella ospedaliera che non fa testo per il basso numero di votanti.

1 MASI 22,45 CENTRO

2 CAMPINOTI 30,03% CENTRO

3 MASI 17,6 CENTRO

4 CAMPINOTI 21,69 CENTRO

5 CAMPINOTI 23,78 CENTRO

6 MASI 20,45 CENTRO

7 MASI 21.03 CENTRO CENTRO

8 CAMPINOTI 21,35 CENTRO

9 MASI 18,85 CENTRO

10 CAMPINOTI 23,91 CENTRO

11 MASI 18,07 CENTRO

12 CAMPINOTI 26,43 CENTRO

13 CAMPINOTI 19,96 CENTRO

14 CAMPINOTI 21,91 CENTRO

15 MASI 20,93 CENTRO

16 MASI 23,98 CENTRO

17 CAMPINOTI 18,35 PONTROME

18 CAMPINOTI 19,26 PONTORME

19 MASI 20,38 CORTENUOVA

20 MASI 20,83 SANTA MARIA

21 CAMPINOTI 25,09 VILLANUOVA

22 MASI 22,15 PONZANO

23 MASI 17,42 POZZALE

24 MASI 18,55 SANTA MARIA

25 CAMPINOTI 22,51 POZZALE

26 MASI 27,61 MONTERAPPOLI

27 MASI 15,82 AVANE

28 MASI 31,29 (MANTELLASSI 44,58%) BRUSCIANA

29 MASI 14,2 PONTE A ELSA

30 MASI 17,96 PONTE A ELSA

31 MASI 17,72 PONTE A ELSA

32 CAMPINOTI 20,54% PONTORME

33 MASI 34,41 MARCIGNANA

34 MASI 25,71 PAGNANA

35 MASI 21 AVANE

36 CAMPINOTI 22,74 SANTA MARIA

37 MASI 19,55 SANTA MARIA

38 POGGIANTI 19,69 PONZANO

39 MASI 18,28 CORNIOLA

40 MASI 21,1 CENTRO

41 MASI 25,92 (MANTELLASSI 38,35) CENTRO

42 POGGIANTI 16,67 (OSPEDALIERA)

Elia Billero