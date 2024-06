Cade dal tetto di un'azienda, grave operaio 24enne a Castelfranco di Sotto

Incidente sul lavoro oggi pomeriggio a Castelfranco di Sotto. Un operaio di 24 anni versa in gravi condizioni, in seguito alla caduta da un'altezza di sei metri mentre si trovava sul tetto di un'azienda. Il giovane è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso, per esser poi ricoverato, all'ospedale fiorentino di Careggi.

L’operaio potrebbe aver riportato le fratture del femore e della clavicola e sarà sottoposto ad accertamenti per escludere il rischio di ulteriori gravi lesioni interne.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della medicina del lavoro dell'Asl Toscana Centro e i carabinieri.