Cellini ringrazia gli elettori: "Certaldo ha un nuovo assetto politico"

Cari elettori, ci siamo presi alcuni momenti per riflettere sui risultati delle elezioni amministrative che si sono concluse ieri, poco dopo le 19:00. La coalizione civica capitanata da Cellini ha raggiunto il 29,72 % dei consensi (24,78 Più Certaldo + 3,86 IODONNE) per un totale di 2.167 voti, a cui si aggiungono 179 voti diretti al candidato sindaco per un totale di 2.346 preferenze, un risultato eccezionale, che ci consentirà di approdare in consiglio comunale con 4 rappresentanti e tenere così fede all’impegno assunto con gli elettori. – siamo stati sul filo del ballottaggio fino alle ultime sezioni, ci abbiamo creduto e sperato fino alla fine, poi gli ultimi seggi hanno dato a Campatelli lo slancio necessario per aggiudicarsi la vittoria al primo turno con un margine di pochi voti. – le parole di Cellini.

Il PD partito di governo passa dal 57,45% dei consensi delle scorse amministrative al 36,55%, Sarà Certaldo cala dal 11,41 al 9,01. La coalizione di Centro Destra si ferma a 19,08% affondati dalla Lega che perde circa il 14% dei consensi sul territorio. Certaldo da oggi ha un nuovo assetto politico.

Ci siamo impegnati in questa competizione portando una proposta seria e credibile di cambiamento per il nostro paese, coinvolgendo persone che si sono appassionate all’impegno civico, con un nuovo approccio alla gestione della cosa pubblica che restituisca ai cittadini il ruolo di protagonisti dell’azione amministrativa, tenendo le distanze dalla politica “Firenzocentrica” a cui siamo stati abituati per anni. Porteremo avanti l’impegno assunto con l’elettorato lavorando fin da subito dai banchi dell’opposizione. Auspichiamo un rapporto costruttivo e sereno con la nuova amministrazione, scongiurando alcuni tristi avvenimenti cui abbiamo assistito gli ultimi Consigli comunali.

Ci aspettiamo dialogo, rispettoso ed un confronto costruttivo soprattutto per quei temi in cui il PD Certaldese ha dimostrato di essere meno sensibile come le Politiche per il Lavoro. Sarà necessario collaborare anche sul tema della viabilità, tema caldo che ha diviso il paese e sulla cura e promozione del territorio partendo dalle Frazioni che necessitano di interventi, anche importanti, ormai da troppi anni. Noi ci siamo, le nostre liste PIU CERTALDO ed IO Donne saranno al servizio della comunità.

Mi congratulo con Campatelli per la vittoria, saranno 5 anni densi. Da cittadini, attendiamo con ansia di conoscere la squadra di governo. Ringrazio tutti i Candidati al Consiglio Comunale che mi hanno sostenuto, le loro famiglie e tutti coloro che hanno guardando con interesse a questa esperienza.

Ringrazio tutti i Presidenti di seggio, gli Scrutatori ed i rappresentanti di lista, ringrazio l’ufficio elettorale e tutti i dipendenti dell’amministrazione che si sono prodigati per un corretto svolgimento delle elezioni.

Restiamo a disposizione di tutti i cittadini che vorranno confrontarsi con noi e rappresentare le proprie istanze in Consiglio Comunale, saremo sempre aperti all’ascolto ed al confronto così come è stato fin dai primi giorni di campagna elettorale.

Pardo Cellini, candidato sindaco lista civica Più Certaldo - IODONNE