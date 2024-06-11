I più votati di Empoli: largo ai giovani nel Pd, tante preferenze per assessori e consiglieri uscenti

Dopo i voti nelle sezioni, andiamo a scoprire i record di preferenze per Empoli. Per il Pd, la lista di maggioranza, sarebbe certo l'ingresso di Sara Fluvi, consigliera uscente, e Gianni Bagnoli, oltre quota 350 preferenze. Anche Laura Mannucci supera i 300 voti a suo favore, subito sotto Marco Del Turco a 281 preferenze. Per la lista Alessio Mantellassi sindaco, il dottor Iacopo Periti è il più votato. In Questa è Empoli i più votati sono gli assessori Adolfo Bellucci e Giulia Terreni. Andando dallo sfidante al ballottaggio, Leonardo Masi, in Buongiorno Empoli troviamo Sabrina Ciolli, già consigliera comunale, e Dario Torrigiani, per il M5S il consigliere uscente Jacopo Maccari e per Siamo Empoli Dario Mandriani.
Fuori dal ballottaggio, nelle liste di Simone Campinoti in Fratelli d'Italia preferenze per Francesca Peccianti, segretario locale del partito, e Cosimo Carriero, di Gioventù Nazionale. Per Poggianti i consiglieri uscenti Gabriele Chiavacci e Dessislava Giordano si assicurano un forte appoggio su Centro Destra per Empoli, nell'altra lista La Mia Empoli il capolista Francesco Gracci, ex consigliere comunale ed ex candidato sindaco, raggiunge il miglior risultato.
Alessio Mantellassi
PD
MANILO BAGGIANI 124
ATHOS BAGNOLI 151
GIANNI BAGNOLI 351
MONICA BOLDRINI 74
PATRIZIA CALOSI 60
ANDREA CAPASSO 35
ROBERTO CAPORASO 81
MARIA MADDALENA CASTELLI 22
SIMONA CIONI 129
VINCENZA DE MARE 57
MARCO DEL TURCO 281
LAURA DEL VIGNA 94
RAFFAELE DONATI 223
ANTONIO FANCIULLACCI 79
SARA FLUVI 366
LUCIANO GIACOMELLI 76
LUISA GULINA 28
ROBERTO IALLORENZI 176
VALENTINA LEONCINI 17
LAURA MANNUCCI 306
ANTONIO MONTESANO 98
VIOLA ROVAI 228
LORENZO SANI 94
SOFIA SOSTEGNI 180
ALESSIO MANTELLASSI SINDACO
IRINA-ERSILIA AELENEI 15
MATTEO BENSI 53
ELETTRA BADINI 35
DANIELE GIANNONI 106
MARIA RITA CESTARI 28
STEFANO LEPORATTI DETTO SIGARO 14
SERENA GASPARRI 81
FRANCESCO MANETTI 33
NUNZIA GRILLO 24
GABRIELE MASCALCHI 51
DANIELA DOMENICA MALLARDI 32
NEDO MENNUTI 61
CRISTINA MARCONI 104
MARIO PELAGOTTI 17
MARIANNA ROMANO 77
IACOPO PERITI 170
LAURA TADDEI 31
GUIDO ROSSELLI 57
ANNA MARIA TINACCI 24
MARCO SOLDAINI 38
DANIELA TINGHI 29
FILIPPO VANNINI 58
MARIANNA ZEMITI 49
ALBERTO VEZZANI 74
QUESTA È EMPOLI
TOMMASO ALDERIGHI 31
DEBORA BATISTINI 24
DARIO BARBARIA 8
MARTINA BIONDI 7
ADOLFO BELLUCCI 167
CHIARA CHIARI 4
LORENZO BOLDRINI 54
MARIA CIRA D'ANTUONO 107
GIOVANNI MAESTRELLI 30
ELENA FONTANI 47
LUCA MONTANELLI 27
CHIARA PAGNI 36
PAOLO PIANIGIANI 10
IRENE PEZZATINI 40
CRISTIAN PORCIATTI 19
PATRIZIA POLITO 6
FRANCESCO RAUGEI 21
CHIARA SAGGIO 11
FABIO TOGNETTI 42
SOFIA SIEMONI 28
CLAUDIO TOMMASONI 10
GIULIA TERRENI 150
ZINEDDIN ZAHIM 12
GIULIA TINTI 15
AZIONE
LUCA FERRARA 61
VITTORIA MIGLIORINI 22
AYMAN NENCIONI 76
FRANCESCA CIAMPI 6
FRANCO PESCALI 18
ELISABETTA MONTAGNARO 10
ROMOLO CARRIERI 7
ELISA TOCCACELI 2
MARCO CIUFFINI 5
PAOLA PERRIA 3
GABRIELE SANTINI 4
MARIA BRUNA FULIGNATI 0
FRANCESCO BACIGALUPO 4
ANDREA MARRETTI 0
MATTEO DONZELLI 0
AURELIO GRANCHIETTI 0
ALBERTO BOLDRINI 1
ANDREA PIPPUCCI 1
ALBERTO MIGLIORINI 3
FRANCESCA TURRI 4
ALLEANZA VERDI SINISTRA
STEFANIA ATTILIENI 5
ANDREA BALDUCCI DETTO CIUCCIO 9
ROSA BONADONNA DETTA BELLADONNA 7
DAVIDE CARPENTIERI DETTO DAVIDANA 19
CHRISTIAN CICILANO DETTO CICI 19
ANTONIO MATTEO CINQUINI 22
OLGA CORTI 19
MARCO DICUIO 48
BARBARA MARIA DANIELE 2
CHIARA NIKKI FREDERICKSON 2
CRISTIAN GAETANI 29
SANDRA GIORGETTI 3
BARBARA GINEPRI 2
MARCO MANCINI 24
SUSANNA MARCONCINI 18
VALENTINA MIGLIORINI 8
CLAUDIO OMETTO 2
MARIA GRAZIA PASQUALETTI 59
EGIDIO RAIMONDI 1
ELISABETTA RETTORI 2
ALESSANDRA SANI 2
FEDERICO STAGI DETTO CHICCO 12
GERMANO SUSSI 10
GIOVANNI VOLTEGGIANI 7
Leonardo Masi
BUONGIORNO EMPOLI
SABRINA CIOLLI 190
DARIO TORRIGIANI 143
SIMONE ALDERIGHI 76
DENISE BERTELLI 47
PIETRO BUFANO (DETTO PIERO) 5
CASSANDRA CALUGI 3
ALESSANDRO CARRAI 29
GIANNI CASALINI 45
MIGUEL MARIO CHETI 19
SILVANA CINOTTI 29
ERNESTO CIOLI 26
BEATRICE CIONI 102
FRANCESCA ESPOSITO 35
NICOLA FERRARO 28
BETTINA FERRETTI 4
GIULIO INNOCENTI 41
CLAUDIO MATTEUCCI (DETTO "I' DUMBO") 22
ELISABETTA MOSCATELLI 0
GIULIO PIERONI 19
EDOARDO POLLI 19
SERENA SALOMONI 2
ROSARIO SANNINO 58
GIANFRANCO SEMERARO (DETTO "I' SEME") 28
CHIARA TUCI 16
MOVIMENTO 5 STELLE
JACOPO MACCARI 35
FEDERICA SANSONI 20
MATTEO GIUNTI 5
MANUELA AGLIETTI 2
MATTEO FERRANTE 11
STEFANIA VOLI 2
DAVID ROSSI 11
CARMEN COSTA 0
GREGORIO IOVIENO 3
GABRIELLA ZAMBINI 0
PAOLA GABELLIERI 19
STEFANO PROVVEDI 4
ANTONIO PINTO 0
ROBERTO DI QUIRICO 0
SAURO BALIS 5
SERENA BENINI 1
DANIELE MONCADA 1
ILARIA GAINI 2
VIOLA MAESTRELLI 1
MASSIMO SACCA' 5
SIAMO EMPOLI
ROBERTO GAMBASSI 36
ASIA TADDEI 33
GIUSEPPINA ANGEMI (DETTA GIUSY) 13
CARLO BACCETTI 7
GIANCARLO BALDI 13
GIOVANNA BARTOLI 7
CARLA BENEDETTI 56
ALICE CENCI 44
ALESSIO CIONI 52
CINZIA CIONI 17
PATRIZIA CORSINOVI 37
ANNA DEGL'INNOCENTI 34
FEDERICO FATTORI 25
ALESSANDRO FORCONI 13
MARTA GIACOMELLI 19
EMANUELE GINORI 53
ANTONELLA GORI 38
ANTONELLA GRATTAROLA 17
CLAUDIA MALFATTI 13
DARIO MANDRIANI 88
FRANCA LETIZIA NANIA 7
ENEA PASSARDI 5
NICO TRAPANI 71
MASSIMO VITI 17
SIMONE CAMPINOTI
FRATELLI D'ITALIA
FRANCESCA PECCIANTI 116
COSIMO CARRIERO 122
ISACCO CANTINI 17
DANILO DI STEFANO 54
SIMONA TOFANELLI 18
RICCARDO SALVADORI 26
DANIELA PARDO 10
SARA CAVINI 4
SAMUELE CASTELLANETA 51
DANIELA SIMONETTI 12
SIMONE MICHI 29
MANUELA MUSSETTI 7
MAURIZIO CECCARINI 9
GIULIA FRANCESCA MARASS DETTA "GIULIA" 3
EMILIANO DELLA SALE 0
MARGHERITA GUARINO 14
CARMELINO GIOVANNI DE LEONARDIS 0
SERENA URSO 1
SARA IBRUSHI DETTA "IBRUSCHI" 17
MARCO ROSSI 0
EMPOLI DEL FARE
CLAUDIA GHEZZI 79
EGIDIO VARRECCHIA 15
COSIMO CARMIGNANI 23
ROLANDO BETTARINI 44
ELISABETTA SCARDIGLI 36
GIACOMO LEPORATTI 3
GIULIA PALERMO 5
GUGLIELMO ROSI 9
ILARIA PARIS 2
ALESSANDRO PALERMO 3
VIRGINIA VIGNOZZI 3
AMADIO LANCIA 0
ERIKA KURTI 9
FRANCESCO DI PALMA 0
FIORELO KURTI 7
ABDOU KHADRE DIOP 1
ANNE ELISABETH D'ORAZIO 0
FORZA ITALIA
SAMUELE SPINI 45
ALESSANDRA CAMPAGNA 25
LAILA ALESIANI 1
GIOVANNI AMORUSO 0
GABRIELE BAGNOLI 1
CHIARA CATOCCI 0
PASQUALE DI MAIO 18
EDDY DI NARDO 2
DORINA FIRICA 4
ANDREA FRISCIA 0
FILIPPO FRUET 0
ANDREA GUARINO 10
BIAGIO GUGLIOTTA 1
CARMINE LUCARIELLO 1
BARBARA MINIATI 0
ARMANDO MONTUORI 1
ANNA PALMIERI 0
GABRIELE RUTA 13
LEGA
ANDREA PICCHIELLI 35
NICOLA BORRI 3
ANGELA CAVALLINI 13
ALESSANDRO CARRAI 4
VITTORIO DONATI 1
STEFANO PUGLISI 0
LAURA MURATORE 0
ANTONELLA MAZZONI 0
SALVATORE CANNAVACCIUOLO 0
PARIS ELAINE LUTGE 0
VINCENZO CENNAME 0
CORRADO SABATINO 2
LUIGI CIRILLO 2
MARINO BIANCHI 0
ELISABETTA SAMMICHELI 0
FILIPPO LA GRASSA 0
SILVIA BUZZICHELLI 0
CLAUDIO CHIAPPONE 0
ANDREA POGGIANTI
CENTRO DESTRA PER EMPOLI
GABRIELE CHIAVACCI 131
DESSISLAVA GIORDANO 31
GRAZIANO CARBONCINI 14
CARMEN ALAMPI 43
NICOLA MONTAGNI 75
ILARIA VALERI 37
PAOLO VIOLANTI 25
YLENIA BARTOLINI 13
ANGELO TESTA 40
ALESSANDRA GATTO 26
DAVID TESTI 7
MARIA EMANUELA BIAGINI 11
GABRIELE CECCARINI 9
LAURA CALLO 22
CARMELO FILIPPO GIUFFRE' 39
SANDRA LUCII 11
TIZIANO TESI 28
VINCENZO FRANCESCO SURACI 12
PAOLO MENICHETTI 17
SERGIO RIGHI 17
VITTORIO ANCILLOTTI 18
DIEGO FILIPPI 3
MAURIZIO FABRIZZI 9
LEONARDO MAZZANTI 5
LA MIA EMPOLI
FRANCESCO GRACCI 53
LISA INNOCENTI 43
GIOVANNI AVANO 8
MARIA IMMACOLATA BUSCO 9
ALESSANDRO MARIOTTI 12
ALICE ANNUNZIATA 10
SIMONE CUTRUPI 18
ERIKA DORI 29
ALFONSO SUPERBO DETTO DENY 8
CHIARA TRONNOLONE 15
LOWIE RABENA VELAN 9
COLOMBA CITARELLA 13
ALESSANDRO ZANI 13
ROSSANA PICCARDI 10
MARCO ANGUILLESI 15
MANUELA GIANNINI 19
ANTONIO MAGGIORE 7
FLAVIA MODICA 6
LEONARDO VENTURINI 5
LORENZO BECONCINI 8
OLINTO BERTUCCELLI 14
SIMONE GUARINO 15
LUCA BENASSAI 5
PIETRO D'URSO 0
MARIA GRAZIA MAESTRELLI
EMPOLI AL CENTRO
ANDREA PINI 20
MARIA ADA BANCHELLI 6
NADA DOUCHE 2
ANNA NESI 12
DANIELA ROVAI 4
MYLEN VILLORENTE VIPINOSO 0
MIHAELA ZAHARIA 17
GORDON BALDACCI 5
ANTONIO BRESSI 9
GHERARDO CHIRICI 4
TOMMASO VAGLINI 10
LUCIA IVONNE CASSARINO 0
FEDERICO CARPITA 2
GEZIME MAZAJ 0
MARCO SGRILLI 0
AURORA DEL ROSSO 0
LUIGI SUSINI 2
VANIA SANTINI 3
EUGENIA MELLEA 1
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