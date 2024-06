I più votati di Empoli: largo ai giovani nel Pd, tante preferenze per assessori e consiglieri uscenti

Dopo i voti nelle sezioni, andiamo a scoprire i record di preferenze per Empoli. Per il Pd, la lista di maggioranza, sarebbe certo l'ingresso di Sara Fluvi, consigliera uscente, e Gianni Bagnoli, oltre quota 350 preferenze. Anche Laura Mannucci supera i 300 voti a suo favore, subito sotto Marco Del Turco a 281 preferenze. Per la lista Alessio Mantellassi sindaco, il dottor Iacopo Periti è il più votato. In Questa è Empoli i più votati sono gli assessori Adolfo Bellucci e Giulia Terreni. Andando dallo sfidante al ballottaggio, Leonardo Masi, in Buongiorno Empoli troviamo Sabrina Ciolli, già consigliera comunale, e Dario Torrigiani, per il M5S il consigliere uscente Jacopo Maccari e per Siamo Empoli Dario Mandriani.

Fuori dal ballottaggio, nelle liste di Simone Campinoti in Fratelli d'Italia preferenze per Francesca Peccianti, segretario locale del partito, e Cosimo Carriero, di Gioventù Nazionale. Per Poggianti i consiglieri uscenti Gabriele Chiavacci e Dessislava Giordano si assicurano un forte appoggio su Centro Destra per Empoli, nell'altra lista La Mia Empoli il capolista Francesco Gracci, ex consigliere comunale ed ex candidato sindaco, raggiunge il miglior risultato.

Alessio Mantellassi

PD

MANILO BAGGIANI 124

ATHOS BAGNOLI 151

GIANNI BAGNOLI 351

MONICA BOLDRINI 74

PATRIZIA CALOSI 60

ANDREA CAPASSO 35

ROBERTO CAPORASO 81

MARIA MADDALENA CASTELLI 22

SIMONA CIONI 129

VINCENZA DE MARE 57

MARCO DEL TURCO 281

LAURA DEL VIGNA 94

RAFFAELE DONATI 223

ANTONIO FANCIULLACCI 79

SARA FLUVI 366

LUCIANO GIACOMELLI 76

LUISA GULINA 28

ROBERTO IALLORENZI 176

VALENTINA LEONCINI 17

LAURA MANNUCCI 306

ANTONIO MONTESANO 98

VIOLA ROVAI 228

LORENZO SANI 94

SOFIA SOSTEGNI 180

ALESSIO MANTELLASSI SINDACO

IRINA-ERSILIA AELENEI 15

MATTEO BENSI 53

ELETTRA BADINI 35

DANIELE GIANNONI 106

MARIA RITA CESTARI 28

STEFANO LEPORATTI DETTO SIGARO 14

SERENA GASPARRI 81

FRANCESCO MANETTI 33

NUNZIA GRILLO 24

GABRIELE MASCALCHI 51

DANIELA DOMENICA MALLARDI 32

NEDO MENNUTI 61

CRISTINA MARCONI 104

MARIO PELAGOTTI 17

MARIANNA ROMANO 77

IACOPO PERITI 170

LAURA TADDEI 31

GUIDO ROSSELLI 57

ANNA MARIA TINACCI 24

MARCO SOLDAINI 38

DANIELA TINGHI 29

FILIPPO VANNINI 58

MARIANNA ZEMITI 49

ALBERTO VEZZANI 74

QUESTA È EMPOLI

TOMMASO ALDERIGHI 31

DEBORA BATISTINI 24

DARIO BARBARIA 8

MARTINA BIONDI 7

ADOLFO BELLUCCI 167

CHIARA CHIARI 4

LORENZO BOLDRINI 54

MARIA CIRA D'ANTUONO 107

GIOVANNI MAESTRELLI 30

ELENA FONTANI 47

LUCA MONTANELLI 27

CHIARA PAGNI 36

PAOLO PIANIGIANI 10

IRENE PEZZATINI 40

CRISTIAN PORCIATTI 19

PATRIZIA POLITO 6

FRANCESCO RAUGEI 21

CHIARA SAGGIO 11

FABIO TOGNETTI 42

SOFIA SIEMONI 28

CLAUDIO TOMMASONI 10

GIULIA TERRENI 150

ZINEDDIN ZAHIM 12

GIULIA TINTI 15

AZIONE

LUCA FERRARA 61

VITTORIA MIGLIORINI 22

AYMAN NENCIONI 76

FRANCESCA CIAMPI 6

FRANCO PESCALI 18

ELISABETTA MONTAGNARO 10

ROMOLO CARRIERI 7

ELISA TOCCACELI 2

MARCO CIUFFINI 5

PAOLA PERRIA 3

GABRIELE SANTINI 4

MARIA BRUNA FULIGNATI 0

FRANCESCO BACIGALUPO 4

ANDREA MARRETTI 0

MATTEO DONZELLI 0

AURELIO GRANCHIETTI 0

ALBERTO BOLDRINI 1

ANDREA PIPPUCCI 1

ALBERTO MIGLIORINI 3

FRANCESCA TURRI 4

ALLEANZA VERDI SINISTRA

STEFANIA ATTILIENI 5

ANDREA BALDUCCI DETTO CIUCCIO 9

ROSA BONADONNA DETTA BELLADONNA 7

DAVIDE CARPENTIERI DETTO DAVIDANA 19

CHRISTIAN CICILANO DETTO CICI 19

ANTONIO MATTEO CINQUINI 22

OLGA CORTI 19

MARCO DICUIO 48

BARBARA MARIA DANIELE 2

CHIARA NIKKI FREDERICKSON 2

CRISTIAN GAETANI 29

SANDRA GIORGETTI 3

BARBARA GINEPRI 2

MARCO MANCINI 24

SUSANNA MARCONCINI 18

VALENTINA MIGLIORINI 8

CLAUDIO OMETTO 2

MARIA GRAZIA PASQUALETTI 59

EGIDIO RAIMONDI 1

ELISABETTA RETTORI 2

ALESSANDRA SANI 2

FEDERICO STAGI DETTO CHICCO 12

GERMANO SUSSI 10

GIOVANNI VOLTEGGIANI 7

Leonardo Masi

BUONGIORNO EMPOLI

SABRINA CIOLLI 190

DARIO TORRIGIANI 143

SIMONE ALDERIGHI 76

DENISE BERTELLI 47

PIETRO BUFANO (DETTO PIERO) 5

CASSANDRA CALUGI 3

ALESSANDRO CARRAI 29

GIANNI CASALINI 45

MIGUEL MARIO CHETI 19

SILVANA CINOTTI 29

ERNESTO CIOLI 26

BEATRICE CIONI 102

FRANCESCA ESPOSITO 35

NICOLA FERRARO 28

BETTINA FERRETTI 4

GIULIO INNOCENTI 41

CLAUDIO MATTEUCCI (DETTO "I' DUMBO") 22

ELISABETTA MOSCATELLI 0

GIULIO PIERONI 19

EDOARDO POLLI 19

SERENA SALOMONI 2

ROSARIO SANNINO 58

GIANFRANCO SEMERARO (DETTO "I' SEME") 28

CHIARA TUCI 16

MOVIMENTO 5 STELLE

JACOPO MACCARI 35

FEDERICA SANSONI 20

MATTEO GIUNTI 5

MANUELA AGLIETTI 2

MATTEO FERRANTE 11

STEFANIA VOLI 2

DAVID ROSSI 11

CARMEN COSTA 0

GREGORIO IOVIENO 3

GABRIELLA ZAMBINI 0

PAOLA GABELLIERI 19

STEFANO PROVVEDI 4

ANTONIO PINTO 0

ROBERTO DI QUIRICO 0

SAURO BALIS 5

SERENA BENINI 1

DANIELE MONCADA 1

ILARIA GAINI 2

VIOLA MAESTRELLI 1

MASSIMO SACCA' 5

SIAMO EMPOLI

ROBERTO GAMBASSI 36

ASIA TADDEI 33

GIUSEPPINA ANGEMI (DETTA GIUSY) 13

CARLO BACCETTI 7

GIANCARLO BALDI 13

GIOVANNA BARTOLI 7

CARLA BENEDETTI 56

ALICE CENCI 44

ALESSIO CIONI 52

CINZIA CIONI 17

PATRIZIA CORSINOVI 37

ANNA DEGL'INNOCENTI 34

FEDERICO FATTORI 25

ALESSANDRO FORCONI 13

MARTA GIACOMELLI 19

EMANUELE GINORI 53

ANTONELLA GORI 38

ANTONELLA GRATTAROLA 17

CLAUDIA MALFATTI 13

DARIO MANDRIANI 88

FRANCA LETIZIA NANIA 7

ENEA PASSARDI 5

NICO TRAPANI 71

MASSIMO VITI 17

SIMONE CAMPINOTI

FRATELLI D'ITALIA

FRANCESCA PECCIANTI 116

COSIMO CARRIERO 122

ISACCO CANTINI 17

DANILO DI STEFANO 54

SIMONA TOFANELLI 18

RICCARDO SALVADORI 26

DANIELA PARDO 10

SARA CAVINI 4

SAMUELE CASTELLANETA 51

DANIELA SIMONETTI 12

SIMONE MICHI 29

MANUELA MUSSETTI 7

MAURIZIO CECCARINI 9

GIULIA FRANCESCA MARASS DETTA "GIULIA" 3

EMILIANO DELLA SALE 0

MARGHERITA GUARINO 14

CARMELINO GIOVANNI DE LEONARDIS 0

SERENA URSO 1

SARA IBRUSHI DETTA "IBRUSCHI" 17

MARCO ROSSI 0

EMPOLI DEL FARE

CLAUDIA GHEZZI 79

EGIDIO VARRECCHIA 15

COSIMO CARMIGNANI 23

ROLANDO BETTARINI 44

ELISABETTA SCARDIGLI 36

GIACOMO LEPORATTI 3

GIULIA PALERMO 5

GUGLIELMO ROSI 9

ILARIA PARIS 2

ALESSANDRO PALERMO 3

VIRGINIA VIGNOZZI 3

AMADIO LANCIA 0

ERIKA KURTI 9

FRANCESCO DI PALMA 0

FIORELO KURTI 7

ABDOU KHADRE DIOP 1

ANNE ELISABETH D'ORAZIO 0

FORZA ITALIA

SAMUELE SPINI 45

ALESSANDRA CAMPAGNA 25

LAILA ALESIANI 1

GIOVANNI AMORUSO 0

GABRIELE BAGNOLI 1

CHIARA CATOCCI 0

PASQUALE DI MAIO 18

EDDY DI NARDO 2

DORINA FIRICA 4

ANDREA FRISCIA 0

FILIPPO FRUET 0

ANDREA GUARINO 10

BIAGIO GUGLIOTTA 1

CARMINE LUCARIELLO 1

BARBARA MINIATI 0

ARMANDO MONTUORI 1

ANNA PALMIERI 0

GABRIELE RUTA 13

LEGA

ANDREA PICCHIELLI 35

NICOLA BORRI 3

ANGELA CAVALLINI 13

ALESSANDRO CARRAI 4

VITTORIO DONATI 1

STEFANO PUGLISI 0

LAURA MURATORE 0

ANTONELLA MAZZONI 0

SALVATORE CANNAVACCIUOLO 0

PARIS ELAINE LUTGE 0

VINCENZO CENNAME 0

CORRADO SABATINO 2

LUIGI CIRILLO 2

MARINO BIANCHI 0

ELISABETTA SAMMICHELI 0

FILIPPO LA GRASSA 0

SILVIA BUZZICHELLI 0

CLAUDIO CHIAPPONE 0

ANDREA POGGIANTI

CENTRO DESTRA PER EMPOLI

GABRIELE CHIAVACCI 131

DESSISLAVA GIORDANO 31

GRAZIANO CARBONCINI 14

CARMEN ALAMPI 43

NICOLA MONTAGNI 75

ILARIA VALERI 37

PAOLO VIOLANTI 25

YLENIA BARTOLINI 13

ANGELO TESTA 40

ALESSANDRA GATTO 26

DAVID TESTI 7

MARIA EMANUELA BIAGINI 11

GABRIELE CECCARINI 9

LAURA CALLO 22

CARMELO FILIPPO GIUFFRE' 39

SANDRA LUCII 11

TIZIANO TESI 28

VINCENZO FRANCESCO SURACI 12

PAOLO MENICHETTI 17

SERGIO RIGHI 17

VITTORIO ANCILLOTTI 18

DIEGO FILIPPI 3

MAURIZIO FABRIZZI 9

LEONARDO MAZZANTI 5

LA MIA EMPOLI

FRANCESCO GRACCI 53

LISA INNOCENTI 43

GIOVANNI AVANO 8

MARIA IMMACOLATA BUSCO 9

ALESSANDRO MARIOTTI 12

ALICE ANNUNZIATA 10

SIMONE CUTRUPI 18

ERIKA DORI 29

ALFONSO SUPERBO DETTO DENY 8

CHIARA TRONNOLONE 15

LOWIE RABENA VELAN 9

COLOMBA CITARELLA 13

ALESSANDRO ZANI 13

ROSSANA PICCARDI 10

MARCO ANGUILLESI 15

MANUELA GIANNINI 19

ANTONIO MAGGIORE 7

FLAVIA MODICA 6

LEONARDO VENTURINI 5

LORENZO BECONCINI 8

OLINTO BERTUCCELLI 14

SIMONE GUARINO 15

LUCA BENASSAI 5

PIETRO D'URSO 0

MARIA GRAZIA MAESTRELLI

EMPOLI AL CENTRO

ANDREA PINI 20

MARIA ADA BANCHELLI 6

NADA DOUCHE 2

ANNA NESI 12

DANIELA ROVAI 4

MYLEN VILLORENTE VIPINOSO 0

MIHAELA ZAHARIA 17

GORDON BALDACCI 5

ANTONIO BRESSI 9

GHERARDO CHIRICI 4

TOMMASO VAGLINI 10

LUCIA IVONNE CASSARINO 0

FEDERICO CARPITA 2

GEZIME MAZAJ 0

MARCO SGRILLI 0

AURORA DEL ROSSO 0

LUIGI SUSINI 2

VANIA SANTINI 3

EUGENIA MELLEA 1